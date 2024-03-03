Эксперты: после продажи Nordica может прекратить свою деятельность

В правительстве обосновали необходимость продажи авиакомпании Nordic Aviation Group тем, что она предлагает услуги субподряда на других рынках и нет оснований полагать, что она начнет осуществлять полеты из Таллинна, передает „Актуальная камера“.

„С 2019 года Nordica больше не летает в Таллинне под своим именем, это первый аспект. И второе, конечно же, это негативные экономические результаты, которые и ускорили процесс продажи фирмы. Цифры, которые были объявлены сегодня, также показывают, что общий убыток компании в прошлом году составил более 19 миллионов евро“,- пояснил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сандер Сальму.