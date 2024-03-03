В пролете: что делать, когда долгожданное и отнюдь не дешевое путешествиe срывается?

Что же делать в ситуации, когда вместо долгожданного отпуска, который подразумевает расслабленный отдых и приятные эмоции, на голову пассажира обрушивается бесконечный стресс? И насколько вообще реально получить компенсацию за потраченные впустую деньги и время?

„Каждый день мы общались в приложении Lufthansa с чат-ботами, они делали ребукинги и каждый раз отменяли новые брони. Основная причина – снегопад, а 5 декабря отменили очередной рейс из-за ледяного дождя, – говорит Анастасия. – Мы, расстроенные, уже хотели вернуться домой, но и это было невозможно. 6 декабря нам удалось улететь из Мюнхена во Франкфурт и оттуда – на Майорку. Так что в отпуске мы пробыли в итоге три дня, 9 декабря улетели домой в Таллинн. На письмо с запросом компенсации Lufthansa ответила, что они не компенсируют ничего, так как отмена полетов – это ответственность аэропорта Мюнхена“.

„По громкой связи объявили: „Поддержка Lufthansa закрывается в 20:00 (через полчаса), в наших отелях больше нет мест, ищите себе жилье сами“, – описывает весь ужас женщина. – Услышав это, мы ушли, так как никакой другой поддержки не ожидалось. Единственное, что они подготовили для нас, это вода, сок и конфеты Нaribo, может, что-то еще было, мы не видели. Мы вышли из аэропорта и направились к поезду. Сразу начались траты. Проезд до центра – 13 евро на человека. Нам повезло, наш друг, живущий в Мюнхене, согласился нас приютить на ночь. Но никто не предполагал, насколько все затянется“.

„1 декабря мы вылетели из Таллинна в Мюнхен , там была запланирована пересадка на Пальма-де-Майорка, – начинает свой рассказ Анастасия. – Сели в самолет на Пальму, но не взлетели. Сидели в самолете около двух часов, никто не знал, полетим мы или нет. Потом пришло уведомление, что полет отменен. Подождали еще час, пока подвезут коридор, чтобы выйти из самолета, и сразу направились к стойке обслуживания Lufthansa“, – вспоминает путешественница.

По словам Екатерины, это действительно работает. Сумма компенсации в зависимости от направления, расстояния и т. д. может составлять от 250 до 600 евро на человека, однако посредники обычно берут себе 25–35 процентов комиссии, и имеет смысл сравнить перед заключением договора условия разных фирм.

„И даже если они говорят, что они вам ничего не должны, то на самом деле они должны – доставить вас в пункт назначения, предоставить жилье и компенсировать расходы за период, на который вас задержали, и т. д., – говорит Екатерина. – Другое дело, что авиакомпании, как правило, не хотят этого делать. Тогда у пассажира есть возможность обратиться к фирмам-посредникам, предлагающим услуги как на эстонском, так и на европейском уровне. Посредники хорошо знают законы и в курсе, что и кому должна авиакомпания. За свою комиссию они могут через суд или во внесудебном порядке добиться, чтобы авиакомпания выплатила положенную компенсацию“.

Она говорит, что и права авиапассажиров можно разделить на две категории: первая – те, которые касаются именно ЕС, вторая – те, что подпадают под Монреальскую конвенцию и распространяются на весь мир.

„Когда рейс отменен или задержан, важно понимать, по какой причине это произошло, – объясняет автор онлайн-курсов для начинающих путешественников и создатель сообщества „Эсто-туристо“ в соцсети Facebook Екатерина Пиунова. – Если подходить упрощенно, то все причины можно разделить на две категории: когда авиакомпания виновата и когда авиакомпания не виновата. В данном случае авиакомпания не виновата, потому что имел место связанный с погодой форс-мажор. Соответственно, у Lufthansa, как и у других авиакомпаний, не было возможности улететь, все остальные пассажиры так же там сидели“.

„Стоит сначала попробовать добиться чего-то самостоятельно – потому что не все авиакомпании открещиваются от своей ответственности, – советует опытная путешественница. – На сайтах многих авиакомпаний есть специальные разделы, где так и сказано: „У вас задержали рейс больше чем на 3 часа? Заполните форму, и мы вам пришлем компенсацию“. Если такого нет, или авиакомпания вам отказала, тогда, если вы уверены, что у вас есть законное основание получить такую компенсацию, обращайтесь к посредникам, и с большой долей вероятности вы получите положенное“.

Она делится историей из личного опыта: „В октябре мы с дочерью должны были лететь в Турцию Pegasus Airlines, это регулярная авиалиния. Был сильный ветер, и наш рейс перенесли на сутки вперед. Нам, естественно, сказали, что никакой компенсации не будет, так как плохая погода – это форс-мажор. И все бы ничего, но это был единственный рейс из Таллинна, отмененный в тот день, а все остальные самолеты взлетали и садились. То есть условия были летные, и только эта авиакомпания приняла по своим каким-то причинам решение не лететь. Я подала на компенсацию, получила отказ, обратилась к посредникам – и авиакомпания выплатила мне компенсацию, мы получили 800 евро на двоих. Я была уверена, что они мне должны – и они заплатили“.

Екатерина добавляет, что аэропорт к опеканию пассажиров не имеет никакого отношения, потому что здесь также работает принцип – если люди застряли в аэропорту, это либо форс-мажор, либо вина авиакомпании, а к аэропорту никаких претензий быть не может.

Она советует: „За помощью можно обратиться в течение трех (иногда и шести, в зависимости от фирмы) лет после инцидента. Если вы читаете эту статью и вспоминаете, что у вас отменили какой-то рейс пару лет назад, а вы тогда ничего не получили, и у вас остались какие-нибудь документы для подтверждения, то вы можете зайти на сайт фирмы-посредника, заполнить там форму, и система сразу даст ответ, имеете вы право на компенсацию или нет – проверить это можно бесплатно“.