Летать на европейских самолетах стало как никогда безопасно

Согласно новому исследованию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), безопасность полётов в Европе находится на самом высоком уровне с начала ведения учёта.

В ежегодном отчёте о состоянии мировой авиационной безопасности говорится, что в Европе показатель "всех происшествий" улучшился с 0,98 на миллион вылетов в 2022-ом до 0,48 в 2023 году.

При этом средний показатель по континенту в последние пять лет составлял 0,77 аварий на миллион. А риск авиакатастроф со смертельным исходом с 2018 года равен нулю.

Интересно, что самая большая доля зарегистрированных ЧП на авиатранспорте в прошлом году приходилась на поломку шасси, что случается, когда механика самолёта работает некорректно.

Как обстоят дела в остальном мире ?

По данным AITA, авиация достигла существенного прогресса в сфере безопасности полётов во всём мире, но Европа - в авангарде.

В большинстве регионов мира, по сравнению с 2022 годом, число происшествий уменьшилось, кроме Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2023 году нигде в мире не происходило авиакатастроф с потерей корпуса реактивного самолёта. Исключая трагедию в Непале (Азиатско-Тихоокеанский регион) в январе, когда погибли 72 человека. Авиалайнер ATR 72-500, оснащённый двумя турбовинтовыми двигателями, разбился, как предполагают эксперты, из-за потери управления воздушным судном.

В Северной Америке не было аварий со смертельным исходом, но показатель "всех происшествий" вырос с 0,53 на миллион вылетов в 2022 году до 1,14 годом позже.

Тем не менее, это меньше, чем средний показатель по региону за последние 5 лет, который составляет 1,21.

Показатели продолжают демонстрировать, что авитранспорт является самым безопасным. Авиация уделяет этому вопросу самое пристальное внимание, это видно по показателям 2023 года. При эксплуатации реактивных самолётов не было случаев потери частей корпуса или смертельных исходов. В 2023 году также был зафиксирован наименьший риск летального исхода и показатель „всех происшествий“ за всю историю наблюдений. Вилли Уолш генеральный директор IATA

Число полётов растёт

В 2023 году было совершено около 37 миллионов полётов воздушных судов - как реактивных, так и турбовинтовых. Это на 17 % больше, чем годом ранее.

Во всех глобальных секторах коэффициент аварийности впервые достиг 0,80 на миллион - то есть на 1,26 миллиона полётов приходится одно ЧП. В 2022-ом коэффициент составлял 1,30.