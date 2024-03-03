Cамая популярная достопримечательность Севильи станет платной

В мэрии говорят, что плата за вход пойдет на охрану исторической площади.

Однако сделанное в X (бывший Twitter) объявление, уже вызвало критику со стороны жителей и политиков.

„Мы планируем закрыть площадь Испании и взимать плату с туристов, чтобы финансировать ее сохранение и обеспечить безопасность“, – написал мэр Севильи Хосе Луис Санс на сайте X в начале этой недели.

Он сопроводил новость видеороликом, на котором видны разбитые плитки и балюстрады, мусор, брошенный на землю, и продавцы сувениров, выставленные на лестницах.

Вычурная площадь была изначально построена для Иберо-американской выставки 1929 года и была призвана продемонстрировать лучшие образцы Испании через ее архитектуру и керамику.

На широком пространстве с одной стороны возвышается широкая полукруглая аркада из красного камня с двумя роскошными угловыми башнями в неомавританском стиле.

52 алькова, облицованных традиционной плиткой, установлены в основании зданий, изображают каждую из провинций Испании. Четыре мозаичных моста, представляющие четыре древних региона страны, перекинуты через круговой канал, по которому плавают лодочки.

Это впечатляющее пространство послужило декорацией для дворца Теид на планете Набу в фильме 2002 года „Звездные войны: Эпизод II – Атака клонов“.

Тысячи иностранных туристов ежедневно посещают площадь, гуляя по ней пешком или катаясь на конном экипаже. Площадь также находится в самом центре городской жизни, здесь проходят концерты, показы мод и спектакли для жителей Севильи.

Плата за вход на знаменитую площадь Севильи вызвала возмущение

Мэр Санс уточнил в социальных сетях, что жители Севильи, те, кто живет в провинции, и те, кто родился в андалузском городе, по-прежнему смогут посещать площадь „свободно и бесплатно“, но его заявление все равно вызвало критику.

„Туристический налог для ВСЕХ посетителей вызывает меньше споров и приносит больше дохода. Прислушайтесь к людям, а не к отельерам“, – написал один из пользователей X.