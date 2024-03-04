Названы самые солнечные города Европы
Специалисты сервиса по аренде жилья Holidu проанализировали данные World Weather Online и представили рейтинг самых солнечных городов Европы. Половину топа забрали испанские.
Основа рейтинга – среднее количество солнечных часов в месяц. В первую десятку попали те, где этот показатель выше 340, пишет портал 34travel.me.
Так, самыми солнечными оказались:
1. Аликанте, Испания (349 солнечных часов / месяц),
2. Катания, Италия (347),
3. Мурсия, Испания (346),
4. Малага, Испания (345),
5. Мессина, Италия (345),
6. Валенсия, Испания (343),
7. Ницца, Франция (342),
8. Лас-Пальмас, Испания (341),
9. Гранада, Испания (341),
10. Палермо, Италия (340),
11. Севилья, Испания (340),
12. Сарагоса, Испания (340).
В топ-30 также вошли Тирана, Афины, София, Цюрих, Лиссабон и другие. Посмотреть полный рейтинг можно здесь.