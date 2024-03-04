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04.03.2024, 09:10

Названы самые солнечные города Европы

 
ФОТО: Alex Tihonovs | Shutterstock

Специалисты сервиса по аренде жилья Holidu проанализировали данные World Weather Online и представили рейтинг самых солнечных городов Европы. Половину топа забрали испанские.

Основа рейтинга – среднее количество солнечных часов в месяц. В первую десятку попали те, где этот показатель выше 340, пишет портал 34travel.me.

Так, самыми солнечными оказались:

 1. Аликанте, Испания (349 солнечных часов / месяц),
 2. Катания, Италия (347),
 3. Мурсия, Испания (346),
 4. Малага, Испания (345),
 5. Мессина, Италия (345),
​​​​​​​ 6. Валенсия, Испания (343),
​​​​​​​ 7. Ницца, Франция (342),
​​​​​​​ 8. Лас-Пальмас, Испания (341),
​​​​​​​ 9. Гранада, Испания (341),
​​​​​​​ 10. Палермо, Италия (340),
​​​​​​​ 11. Севилья, Испания (340),
​​​​​​​ 12. Сарагоса, Испания (340).

В топ-30 также вошли Тирана, Афины, София, Цюрих, Лиссабон и другие. Посмотреть полный рейтинг можно здесь.

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