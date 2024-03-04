Названы самые солнечные города Европы

Основа рейтинга – среднее количество солнечных часов в месяц. В первую десятку попали те, где этот показатель выше 340, пишет портал 34travel.me .

В топ-30 также вошли Тирана, Афины, София, Цюрих, Лиссабон и другие. Посмотреть полный рейтинг можно здесь.