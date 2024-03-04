Чефалу, Прайано, Тропея: сказочные прибрежные деревни Италии, которые стоит посетить этой весной

Это укромное место, место для уединения. Деревушка почти безлюдна даже в разгар лета, а ее жители не приемлют излишней коммерциализации. Вариготти облюбовали представители итальянской элиты, которые ведут непубличный образ жизни, и которым не пришлись по душе роскошные Портофино или Порто-Черво.

Неповторимое очарование Вариготти даже привлекло внимание Disney-Pixar, которые вдохновились местными пейзажами при создании фильма 2021 года "Лука".

Маленькая деревушка Вариготти, которая находится на полпути между Портофино и французской границей, окружена отвесными скалами. В местной архитектуре угадывается мавританский стиль (наследие вторжения сарацинов в средние века). Дома обвиты бугенвиллеями, и кажется, что перед тобой иллюстрации к книжке "Тысяча и одна ночь ".

Проезжая по прибрежной дороге в направлении Вариготти, вы заметите скалу в форме льва. За ней скрывается мыс, выступающий между двумя заливами. Эти места издавна называют perla del ponente, или "жемчужиной" Итальянской Ривьеры.

Чтобы помочь вам решить, какое направление выбрать, Euronews предлагает список из пяти деревень, расположенных вдоль побережья Бель Паэзе. Это живописные места, подходящие для отдыха в межсезонье.

А поскольку страна борется с чрезмерным туризмом, пляжи здесь всё больше напоминают поле битвы между туроператорами, которые стремятся превратить эти места в модные курорты, и защитниками окружающей среды. Поэтому отдых на итальянском побережье в месяцы прохлады может оказаться более спокойным и экологичным.

Плюсы посещения побережья в межсезонье (с ноября по апрель) очевидны: отсутствие толп туристов, комфортная температура и даже более низкие цены.

Побережье Италии у многих ассоциируется с летом. Представьте, как вы потягиваете апероль под голубыми зонтиками на фоне прозрачного, как стекло, моря. Но, оказывается, что лучше всего отдыхать на итальянском побережье именно в холодное время года.

Сперлонга издавна была популярным у итальянцев местом для отдыха, сюда часто заезжали римские императоры.

Грозди белых домиков с лазурными ставнями и цветочными горшками на подоконниках напоминают о пейзажах Эгейских островов, а усыпанные кактусами лужайки придают городу южноитальянский колорит.

Средневековый город Сперлонга возвышается над длинным участком скального побережья Тирренского моря. Он находится на полпути между Римом и Неаполем.

Если повезет, и осмотр достопримечательностей в Генуе выпадет на один из "Дней Ролли", то посетить городские дворцы, внесённые в список ЮНЕСКО, вы сможете бесплатно. 17-19 мая - как раз такие дни.

До Вариготти легко добраться на поезде или автомобиле из Генуи. Главный город Итальянской Ривьеры представляет собой лабиринт переулков, перемежающихся с барочными достопримечательностями, и, конечно, заслуживает отдельного внимания.

Если природных красот и местных яств недостаточно, можно отправиться в соседние деревушки, которые расположены "в двух шагах" от Вариготти - это Финалборго и Ноли. Последняя когда-то даже была морской республикой.

Компенсация сожженных калорий точно не разочарует. Ведь именно на Итальянской Ривьере появились некоторые из самых любимых блюд Италии. Среди деликатесов, которые можно найти в Вариготти - свежая паста трофи с соусом песто и пышная фокачча. Максимальное вкусовое удовольствие обеспечено, если обмакнуть край фокаччи в капучино - местные жители клянутся, что неуклюжим туристом при этом вы выглядеть не будете.

Для более отважных есть "Тропа паломника"(Sentiero del Pellegrino) - поход длиной 6,3 км на вершину высокого хребта, откуда можно увидеть большую часть Ривьеры (а в ясные дни даже Корсику) и посетить пещеру Фальсари (Grotta dei Falsari), о которой ходит немало легенд.

Любителям пеших променадов понравится большое количество маршрутов и тропинок. Те, кто бережет силы, могут прогуляться по оливковым рощам к церкви Сан-Лоренцо XII века, наслаждаясь потрясающими видами на залив Сарацинов (Baia dei Saraceni).

Прогуливаясь по пляжу, вы наткнетесь на руины с 2000-летней историей - то, что осталось от владений императора Тиберия. Когда-то здесь, у подножья небольшой бухты стояли гигантские статуи. Их обнаружили местные жители 60 с лишним лет назад. Теперь они - экспонаты местного музея, который открыт для посещений круглый год.

На протяжении веков город подвергался набегам сарацинов и османов. Для защиты от них в XVI веке прямо на краю обрыва возвели сторожевую башню, которая сегодня считается самой знаковой достопримечательностью.

В наши дни набеги на город совершают лишь толпы итальянских и иностранных гостей приезжающих сюда в теплые месяцы.

Поскольку обширный городской пляж в это время быстро заполняется рядами шезлонгов, принадлежащих пляжным клубам, и сопутствующим роем туристов, межсезонье - идеально подходит для спокойных прогулок по берегу и знакомству с историей города.

3. Праяно: лимонные рощи, спагетти с морепродуктами и лимончелло

Позитано и Амальфи уже давно превратились в популярные морские курорты Амальфитанского побережья. Но между ними скромно ютится обделенный вниманием, но не менее привлекательный Прайано.

Расположенная на вершине холма тихая деревушка с несколькими тысячами жителей - итальянский юг в миниатюре. В то время как Позитано и Амальфи, к сожалению, погрязли в китчевых атрибутах массового туризма, Праяно сохранил свою аутентичность.

На выложенной керамической плиткой пьяцце возле собора - на фоне сверкающего моря и скал Капри - дети играют в футбол, а старички наблюдают за ними, читая газету и попивая кофе в Caffè del Sole.

Это идеальное место, чтобы полистать старый журнал, вдохнуть аромат лимонов, доносящийся из многочисленных фруктовых садов города (которые цветут ранней весной), и отведать множество деликатесов Амальфитанского побережья - от спагетти с морепродуктами и пиццы со свежей моцареллой ди буфала до жареных сардин, запивая все это бокалом лимончелло.