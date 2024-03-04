На выставке в Музее Нигулисте можно впервые увидеть большую часть находок, связанных с паломничеством

Частью средневековой жизни в Ливонии, как и по всей Европе, были паломничества. Странники отсюда отправлялись и в далекие святые места, и поближе, а чужестранцы в свою очередь посещали и знаменитые, и малоизвестные ливонские святыни, от Домского собора в Риге до монастыря в Пирита. Все это оставило разнообразные следы в материальной культуре эпохи: произведения искусства, символику, использованную в предметах быта, одежду паломников и привезенные с собой сувениры.

„Интерес к паломничеству жителей средневековой Ливонии существует несколько десятилетий, и поводом к его возникновению стали в некоторых случаях археологические находки, как например, найденные в 1953 году в Таллинне или в 1992 году в Пярну сувениры паломников. Но только удивительные многочисленные находки последних лет, в первую очередь − найденная в 2018 году в Таллинне, в Каламая, коллекция предметов XV века, дают представление о религиозной жизни горожан, часть которой составляли посещения святых мест на родине или в далёких странах“, − рассказывает Эрки Руссов, куратор выставки и старший научный сотрудник археологического собрания Таллиннского университета.

Большинство экспонатов выставки демонстрируется впервые. Среди них особого внимания заслуживают прежде всего фрагменты войлочной шляпы паломника, два уникальных, единственно известных на данный момент, сувенира XV века, связанных с культом Святой крови в Домском соборе в Риге. А также археологические находки, свидетельствующие о том, что сувениры, привезенные из паломничества, использовались и по возвращению из дальних странствий.