На выставке в Музее Нигулисте можно впервые увидеть большую часть находок, связанных с паломничеством
С 9 марта в башенной галерее Музея Нигулисте открыта выставка „Туда и обратно. Ливонские паломничества в средневековой Европе“, которая знакомит зрителя с ливонскими паломничествами в эпоху Средневековья.
Частью средневековой жизни в Ливонии, как и по всей Европе, были паломничества. Странники отсюда отправлялись и в далекие святые места, и поближе, а чужестранцы в свою очередь посещали и знаменитые, и малоизвестные ливонские святыни, от Домского собора в Риге до монастыря в Пирита. Все это оставило разнообразные следы в материальной культуре эпохи: произведения искусства, символику, использованную в предметах быта, одежду паломников и привезенные с собой сувениры.
„Интерес к паломничеству жителей средневековой Ливонии существует несколько десятилетий, и поводом к его возникновению стали в некоторых случаях археологические находки, как например, найденные в 1953 году в Таллинне или в 1992 году в Пярну сувениры паломников. Но только удивительные многочисленные находки последних лет, в первую очередь − найденная в 2018 году в Таллинне, в Каламая, коллекция предметов XV века, дают представление о религиозной жизни горожан, часть которой составляли посещения святых мест на родине или в далёких странах“, − рассказывает Эрки Руссов, куратор выставки и старший научный сотрудник археологического собрания Таллиннского университета.
Большинство экспонатов выставки демонстрируется впервые. Среди них особого внимания заслуживают прежде всего фрагменты войлочной шляпы паломника, два уникальных, единственно известных на данный момент, сувенира XV века, связанных с культом Святой крови в Домском соборе в Риге. А также археологические находки, свидетельствующие о том, что сувениры, привезенные из паломничества, использовались и по возвращению из дальних странствий.
Выставку сопровождает разнообразная программа для публики, а также музейные уроки для учащихся – оба на эстонском языке. Темы, связанные с выставкой, будут подробно рассмотрены на лекциях исследователей эпохи Средневековья – Тийны Кала, Юхана Креэма, Ану Мянд и Эрки Руссова. Первая лекция состоится 14 марта в 17.00, на которой археолог и куратор выставки Эрки Руссов расскажет о сувенирах паломников эпохи Средневековья. 28 марта, в 17.00, пройдет беседа на тему „Путь начинается от дверей дома. Современные эстонские пути паломничества“. Беседу проведут Яне Вайн – пасторесса церкви Ярва-Мадизе, основоположница Эстонского пути святого Якова, Еэро Котли – руководитель недоходного объединения, занимающегося развитием культурологического паломнического пути, а также профессор истории искусства Таллиннского университета Керсти Маркус, разрабатывающая путь святого Олафа.