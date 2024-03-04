В Таллиннском аэропорту уже тестируют новую систему проверки безопасности. Сотрудники предупреждают о больших очередях

Ранее в Таллиннском аэропорту действовало строгое правило, согласно которому в ручную кладь разрешалось брать емкости с жидкостями объемом до 100 мл. Их нужно было упаковать в прозрачный пакет общим объемом не более 1 литра. На каждого пассажира — по одному пакету.

„С 11 марта мы остановим работу трех старых устройств, чтобы провести их замену. Это означает, что с 11 марта до начала апреля ручная кладь и личные вещи пассажиров в Таллиннском аэропорту будут проверяться с помощью двух новых устройств безопасности, а это, в свою очередь, может привести к увеличению очередей в часы пик“, - подтвердила специалист отдела коммуникации Таллиннского аэропорта Энели Рохтла.

Рохтла подчеркнула, что в последующие недели особенно важно, чтобы пассажиры прибывали в аэропорт за два часа до вылета рейса и могли не спеша пройти все необходимые процедуры контроля.

По словам Рохтла, в плане проверки багажа для пассажиров пока ничего не изменилось. "Жидкости и оборудование, упакованные в ручную кладь, по-прежнему необходимо будет вынимать из сумки до начала апреля, когда все пять устройств досмотра начнут работать в рамках единой системы“, - добавила она.

AS Таллиннский аэропорт инвестировал несколько миллионов евро в современное оборудование, которое значительно упрощает контроль багажа как для пассажиров, так и для сотрудников.

Новые устройства аналогичны компьютерным томографам, используемым в больницах. По сути, сотрудники службы безопасности могут видеть на экране содержимое сумки и чемоданов в виде трехмерного изображения. Это, в свою очередь, позволяет определить, представляет ли опасность то, что находится в сумке.

Оборудование было заказано у Rapiscan Systems. Общая стоимость проекта составляет 2,8 миллиона евро (плюс налог).