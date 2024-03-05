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05.03.2024, 12:06

Невероятно! Отель в Сингапуре будет платить гостям, если во время отпуска пойдет дождь

 
ФОТО: Sean Pavone | Shutterstock

Отель InterContinental в Сингапуре – одной из самых дождливых стран мира – решил пойти на радикальные меры, чтобы привлечь туристов. Людям обещают заплатить, если их планы нарушит погода. Есть нюансы, конечно.

Пакет Rain Resist Bliss предлагают гостям, которые останавливаются в люксах (стоимость номера – около 600 евро за ночь). „Страховка“ за дождливый день покрывает проживание одного дня. Выдают ее ваучером (использовать который нужно в течение недели), но только если „продолжительность дождя превышает 120 совокупных минут в течение любого 4-часового интервала времени в дневное время“, пишет портал 34travel.me.

Инициатором проекта стал генеральный менеджер отеля Андреас Кремер. „Я беседовал с группой друзей о том, что будет дальше с роскошными путешествиями, и один из них в шутку заметил, что возможность гарантировать хорошую погоду станет следующим уровнем“, – рассказывает он.

В Сингапуре в среднем регистрируют 171 дождливый день в году – это один из самых высоких показателей в мире.

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