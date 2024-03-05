Невероятно! Отель в Сингапуре будет платить гостям, если во время отпуска пойдет дождь

Пакет Rain Resist Bliss предлагают гостям, которые останавливаются в люксах (стоимость номера – около 600 евро за ночь). „Страховка“ за дождливый день покрывает проживание одного дня. Выдают ее ваучером (использовать который нужно в течение недели), но только если „продолжительность дождя превышает 120 совокупных минут в течение любого 4-часового интервала времени в дневное время“, пишет портал 34travel.me.

Инициатором проекта стал генеральный менеджер отеля Андреас Кремер. „Я беседовал с группой друзей о том, что будет дальше с роскошными путешествиями, и один из них в шутку заметил, что возможность гарантировать хорошую погоду станет следующим уровнем“, – рассказывает он.

В Сингапуре в среднем регистрируют 171 дождливый день в году – это один из самых высоких показателей в мире.