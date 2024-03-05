8 советов перед первой поездкой на Шри-Ланку(3)
Поскольку интерес к новым и экзотическим туристическим направлениям в странах Балтии растет, многие путешественники с нетерпением готовы ощутить очаровательную притягательность Шри-Ланки. Чего ожидать и как организовать поездку к жемчужине Индийского океана, чтобы получить самые лучшие впечатления? Дарья Романчука, менеджер по продажам и развитию Join UP! Baltic делится своим опытом и 8 важными советами, которые следует знать перед поездкой в Шри-Ланку: как хорошо подготовиться и избежать неудач.
Шри-Ланка, недорогостоящее экзотическое направление, стала гораздо доступнее с тех пор, как в декабре 2023 года туроператор Join UP! Baltic запустил туры с первыми прямыми рейсами на Шри-Ланку из Риги, Таллинна и Вильнюса.
„Первые туристы из Литвы/Латвии/Эстонии подчеркнули, что они были впечатлены уникальными и экзотическими аспектами Шри-Ланки, теплыми и гостеприимными людьми, спокойствием, природой – ее захватывающими дух пейзажами, чудесными пляжами и богатым культурным наследием“, – отмечает Дарья Романчука.
1. Установите реалистичные ожидания в отношении азиатской экзотики
В Шри-Ланке основное внимание уделяется исследованиям за пределами вашего отеля — в частности, восхищению и открытию чудес природы: от обширных океанов и огромных чайных плантаций до храмов с беспрецедентной архитектурой в уникальных местах, таких как Дамбулла (обязательно к посещению) и гор, утопающих в многовековых легендах, таких как Скальная крепость Сигирия. Конечно, неподдельное тепло местных жителей добавляет очарования острову.
Путешественникам следует подходить к этому направлению с ожиданиями более скромного уровня обслуживания, отличного от стандартов Турции и Египта и более близкого к типичным нормам Азии. Остров предлагает множество вариантов размещения: от скромных двухзвездочных отелей в рыбацких деревнях, где океан нежно ласкает берег, а рыбаки готовят на обед свежий улов, до более высококлассных заведений, предлагающих 5-звездочный сервис с азиатским оттенком. Однако настоящая изюминка заключается именно в исследовании острова.
Для индивидуальных путешественников или тех, кто находится в компании любителей активного отдыха, оптимальным может быть выбор отелей с планом питания „Кровать и завтрак“ (BB). Продовольственные магазины Шри-Ланки предлагают хорошие цены и разнообразный выбор продуктов. Если вы планируете пообедать в ресторане, стоимость обычно составляет около 7–8 долларов США на человека. Для семейного отдыха доступен вариант „Все включено“, хотя он может быть более скромным по сравнению с вариантами в других странах таких как Египет. Стоит отметить, что семейные отели с аквапарками и развитой детской инфраструктурой не распространены на Шри-Ланке, и такое размещение может оказаться чрезмерно дорогостоящим.
2. Проверьте погоду, регионы и пляжи
Пик туристического сезона, идеально подходящего для пляжного отдыха и исследования западного и южного побережий, приходится на период с декабря по март, когда в этих регионах наступает сухой сезон – в этот период высокий сезон на Шри-Ланке в самом разгаре. Температура воздуха около 25-29 градусов, температура воды около 26-29 градусов. Популярные курорты самые очаровательные и спокойные, но могут быть многолюдными. Все пляжи Шри-Ланки общественные, лежаков практически нет. Местные жители отдыхают на пляжах вместе с туристами, некоторые из них продают вещи и еду.
В настоящее время в северной и восточной частях наблюдаются муссоны. Если вы планируете посетить эту часть острова, обязательно добавьте плащ в свой список вещей. Муссонные осадки обычно непродолжительны и сопровождаются продолжительными солнечными периодами.
Если вам нравится пляжный отдых и развлечения, обратите внимание на один из лучших пляжей Шри-Ланки. В Бентоте преобладают крупные отели с пакетным отдыхом, расположенные на прекрасных песчаных участках и привлекающие семьи своими золотыми песчаными пляжами, богатым подводным миром с коралловыми рифами, останками затонувших кораблей и разноцветными рыбами. Курорт Хиккадува заслуживает внимания своими морскими черепахами, нетронутыми пляжами, охраняемыми коралловыми рифами, серфингом и является отправной точкой для изучения Шри-Ланки. Велигама известен как один из лучших пляжей для серфинга в Шри-Ланке благодаря песчаному дну.
3. Следите за трафиком
Хотя Шри-Ланка довольно мала по размеру (похожая на Литву), навигация по острову может быть сложной и трудоемкой из-за узких дорог и частых пробок. Поэтому будьте готовы к тому, что время в пути может увеличиться при поездках в аэропорт и обратно. В Шри-Ланке левостороннее движение. Важным моментом, касающимся безопасности дорожного движения на Шри-Ланке, является то, что тротуары здесь редки, ходить с детскими колясками будет неудобно и утомительно, гораздо лучший вариант — тук-туки — поездка обойдется примерно в 20 евро в день.
Тук-туки — распространенный и доступный вид транспорта, средняя стоимость проезда на тук-туках — 45-55 рупий (0,50-0,60 евро) за километр. На большие расстояния рассмотрите поезда или автобусы. Планируйте свои маршруты и бронируйте билеты заранее, где это возможно, или воспользуйтесь организованными групповыми экскурсиями и не стрессуйте о передвижении.
4. Носите с собой местные наличные
Местной валютой здесь является шри-ланкийская рупия (1 шри-ланкийская рупия составляет примерно 0,003 евро). Лучшие курсы обмена наличных действуют в аэропорту по прибытии. По возможности берите купюры меньшего номинала. Хотя евро и доллары США, а также кредитные карты принимаются в большинстве ресторанов, магазинов и крупных отелей в туристических зонах, местные магазины и рынки принимают в основном местные наличные.
5. Алкоголь дорогой и запрещен по праздникам
Алкоголь доступен в продаже только в специализированных магазинах. Вся продукция импортная, что отражается в высокой цене. Во время государственных праздников, включая дни полнолуния и религиозных мероприятий, алкоголь запрещен в ресторанах, барах и магазинах.
6. Ведите себя уважительно
Шри-Ланка — глубоко консервативная и религиозная страна. Избегайте публичного внимания, громкого или деструктивного поведения. Одевайтесь соответствующе: купальники предназначены только для пляжа, а платья с длинными рукавами лучше подходят для общения с местными жителями. Мужчинам также лучше одеваться скромно, то есть прикрывать плечи и колени. Не носите одежду с изображениями Будды и закрывайте татуировки с буддийскими символами.
7. Подавайтесь на визу
Гражданам Латвии/Эстонии/Литвы необходимо получить визу. Вы можете получить электронную визу онлайн (электронное разрешение на поездку, ETA) заранее или в аэропорту по прибытии. Плата за оформление ETA составляет 50 долларов США*, по прибытии — 60 долларов США*. Виза для детей до 12 лет бесплатна. Оплата возможна только в долларах США, принимаются как наличные, так и кредитные карты. Кроме того, туристам необходимо заполнить карту прибытия. Паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев на момент въезда.
8. Будьте готовы к 12-часовому перелету
Длительные перелеты могут быть скучными, неудобными и утомительными. Это можно применить к рейсам на Шри-Ланку, которые длятся 12 часов. Добавьте сюда трансфер до курорта, который может длиться около 6 часов из-за плотного движения. Простые советы помогут сделать ваше путешествие намного приятнее.
Позаботьтесь о том, чтобы расслабиться, прежде чем отправиться в путь — хорошо выспитесь, сходите на длительную прогулку или в спортзал, вкусно поешьте; Возьмите с собой на борт собственную подушку, наушники с шумоподавлением, маску для глаз и все остальное, что поможет вам расслабиться во время полета. Было бы неплохо загружать на свои гаджеты фильмы, видео или подкасты, поскольку бортовые развлекательные системы не всегда надежны и могут не зарядить все ваши устройства. Если вы путешествуете с детьми, возьмите с собой множество развлечений, таких как игровые системы, мобильные игры, книжки-раскраски и наклейки и т. д., а также позаботьтесь о дополнительных закусках.