8 советов перед первой поездкой на Шри-Ланку

Шри-Ланка, недорогостоящее экзотическое направление, стала гораздо доступнее с тех пор, как в декабре 2023 года туроператор Join UP! Baltic запустил туры с первыми прямыми рейсами на Шри-Ланку из Риги, Таллинна и Вильнюса.

„Первые туристы из Литвы/Латвии/Эстонии подчеркнули, что они были впечатлены уникальными и экзотическими аспектами Шри-Ланки, теплыми и гостеприимными людьми, спокойствием, природой – ее захватывающими дух пейзажами, чудесными пляжами и богатым культурным наследием“, – отмечает Дарья Романчука.

1. Установите реалистичные ожидания в отношении азиатской экзотики

В Шри-Ланке основное внимание уделяется исследованиям за пределами вашего отеля — в частности, восхищению и открытию чудес природы: от обширных океанов и огромных чайных плантаций до храмов с беспрецедентной архитектурой в уникальных местах, таких как Дамбулла (обязательно к посещению) и гор, утопающих в многовековых легендах, таких как Скальная крепость Сигирия. Конечно, неподдельное тепло местных жителей добавляет очарования острову.

Путешественникам следует подходить к этому направлению с ожиданиями более скромного уровня обслуживания, отличного от стандартов Турции и Египта и более близкого к типичным нормам Азии. Остров предлагает множество вариантов размещения: от скромных двухзвездочных отелей в рыбацких деревнях, где океан нежно ласкает берег, а рыбаки готовят на обед свежий улов, до более высококлассных заведений, предлагающих 5-звездочный сервис с азиатским оттенком. Однако настоящая изюминка заключается именно в исследовании острова.