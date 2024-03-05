ФОТО | Болотные озера национального парка Соомаа окрасились в ярко-красный цвет

Национальный парк Соомаа известен своими уникальными весенними паводками, которые в народе прозвали пятым временем года. Поскольку в Соомаа располагаются самые большие болота Эстонии, богатые перегноем, местные озера часто окрашиваются в коричневый или даже красный цвет.

Такой необычный для водоемов цвет вызван наличием в воде растительных пигментов - дубильных веществ, которые "разбавляют“ воду и делают ее кислой. Коричневый или красный оттенок вода получает из-за обилия гуминовых веществ. Содержание кислорода в таких озерах незначительно, так как кислород расходуется на расщепление органических веществ.