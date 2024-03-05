В Нарве открыли новый спа-комплекс стоимостью почти миллион евро

Исполнительный директор отеля Narva Владимир Арет отметил, что многие эстонские банки вообще не поддерживают туристический сектор, поэтому найти финансирование для проекта было сложно и для этого потребовалось много времени. „Очень важно найти решение, которое соответствует проекту и потребностям бизнеса – это может быть сложнее, чем написание проекта“, - сказал он.

В поисках вариантов финансирования строительства спа-комплекса компания рассматривала различные финансовые решения. Случайно на Facebook попалась реклама SME Finance, после чего было решено обратиться к небанковскому финансированию. „После знакомства с проектом SME Pank подтвердил, что готов его профинансировать. В компании мы шутим, что нашли финансирование с помощью алгоритма Facebook“, - рассказал Арет.

По словам Арета, инвестиции в спа-комплекс придают отелю Narva важную дополнительную ценность, что повышает конкурентоспособность и позволяет предлагать новые услуги: „Наша главная цель – повысить заполняемость номеров до 70–74% и увеличить среднюю продолжительность проживания в отеле до 1,8–2 ночей“.

Арет, который сам руководил этим проектом, остался очень доволен услугами smeGo. „Все выплаты были удобными и быстрыми, а консультанты – очень компетентны и помогали нам по каждому вопросу. От smeGo можно ожидать быстрого и качественного обслуживания, а кроме того, можно запросить дополнительное финансирование, – рассказал он, выразив надежду, что в будущем они смогут сотрудничать и в других проектах. – Без помощи специалистов smeGo и SME Pank спа-комплекс, вероятно, так и не появился бы“.

Исполнительный директор smeGo Eesti Реэлика Сынитсар, отметила, что лучшие решения всегда являются результатом сотрудничества и важно, чтобы обе стороны говорили на одном языке: „Для нас большая честь сотрудничать с отелем Narva, и мы рады, что восточная Эстония получила такое блестящее дополнение к своей изумительной береговой линии“.