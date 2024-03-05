В Нарве открыли новый спа-комплекс стоимостью почти миллион евро(8)
В День друзей, 14 февраля, отель Narva открыл первый в городе спа-комплекс, который вместе грантом EAS в размере 200 000 евро обошелся более, чем в 800 000 евро. Крупные коммерческие банки Эстонии посчитали проект слишком рискованным, но эту инициативу поддержала платформа smeGo (ранее известная как SME Finance).
Исполнительный директор отеля Narva Владимир Арет отметил, что многие эстонские банки вообще не поддерживают туристический сектор, поэтому найти финансирование для проекта было сложно и для этого потребовалось много времени. „Очень важно найти решение, которое соответствует проекту и потребностям бизнеса – это может быть сложнее, чем написание проекта“, - сказал он.
В поисках вариантов финансирования строительства спа-комплекса компания рассматривала различные финансовые решения. Случайно на Facebook попалась реклама SME Finance, после чего было решено обратиться к небанковскому финансированию. „После знакомства с проектом SME Pank подтвердил, что готов его профинансировать. В компании мы шутим, что нашли финансирование с помощью алгоритма Facebook“, - рассказал Арет.
По словам Арета, инвестиции в спа-комплекс придают отелю Narva важную дополнительную ценность, что повышает конкурентоспособность и позволяет предлагать новые услуги: „Наша главная цель – повысить заполняемость номеров до 70–74% и увеличить среднюю продолжительность проживания в отеле до 1,8–2 ночей“.
Арет, который сам руководил этим проектом, остался очень доволен услугами smeGo. „Все выплаты были удобными и быстрыми, а консультанты – очень компетентны и помогали нам по каждому вопросу. От smeGo можно ожидать быстрого и качественного обслуживания, а кроме того, можно запросить дополнительное финансирование, – рассказал он, выразив надежду, что в будущем они смогут сотрудничать и в других проектах. – Без помощи специалистов smeGo и SME Pank спа-комплекс, вероятно, так и не появился бы“.
Исполнительный директор smeGo Eesti Реэлика Сынитсар, отметила, что лучшие решения всегда являются результатом сотрудничества и важно, чтобы обе стороны говорили на одном языке: „Для нас большая честь сотрудничать с отелем Narva, и мы рады, что восточная Эстония получила такое блестящее дополнение к своей изумительной береговой линии“.
В прошлом году платформа smeGo сотрудничала примерно с 300 малыми и средними предприятиями Эстонии, большинству из которых для успешной реализации бизнес-планов требовалось дополнительное финансирование. Одним из них и стал отель Narva – строительство его спа-комплекса обошлось в общей сложности в 841 000 евро, из которых EAS предоставила 200 000 евро. Для SME Pank финансирование спа-комплекса отеля Narva стало первой сделкой на эстонском рынке.
smeGo – это общеевропейская платформа финансовых услуг для малых и средних предприятий. За семь лет с помощью smeGo необходимые средства получили более 4000 предприятий, а по состоянию на конец 2023 года общий объем финансирования составил 1,8 миллиарда евро. smeGo сочетает цифровую простоту и скорость финтех-компании с качеством и персональным подходом лучших банков. В офисах smeGo в Амстердаме, Хельсинки, Вильнюсе, Таллинне и Риге работает команда из более чем 140 профессионалов. Компания, основанная двумя экспертами банковского сектора в 2016 году в Литве под названием SME Finance, стремится создать настоящую экосистему для уже действующих малых и средних предприятий и продолжает способствовать росту и инновациям в этом секторе.