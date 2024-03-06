"Волшебные сны": в Таллиннском русском музее открывается выставка сказочных кукол

Творчество как магия, завораживает и притягивает тех, кто позволит себе поддаться этому притяжению, и наши волшебные сны претворяются в наших произведениях, завораживая нас самих и вовлекая зрителей стать участниками, творить, принося в мир добро и сказку.

Выставка знакомит и популяризует искусство авторской художественной куклы как отдельного направления декоративно-прикладного искусства. Каждая кукла уникальна, сделана вручную и неповторима. Каждая имеет свое имя, историю, настроение, характер и создана в единственном экземпляре (“one-of-a-kind”). Автор использует различные материалы, такие как самоотвердевающий пластик, текстиль. Все аксессуары, парики и обувь также выполнены автором.



Художник Светлана Ветрова занимается созданием авторских кукол с 1998 года, а с 2013 года руководит студией авторской куклы в Кохтла-Ярвеском культурном центре.

Внесена как художник по куклам в «Большую энциклопедию Авторских художественных кукол мира» (автор Б.Голдовский). За время с 2000 года провела более шестидесяти персональных выставок в Эстонии и за рубежом. Является победителем и лауреатом различных международных кукольных выставок, конкурсов и фестивалей и имеет множество дипломов и наград.



Выставка «Волшебные сны» является частью проекта Таллиннского русского музея «Твой музей — твоя выставка».



Выставка продлится до 10 июня 2024 года.



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