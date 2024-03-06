Забастовка Deutsche Bahn и Lufthansa: массовая отмена рейсов и поездов по всей Германии

На этой неделе авиа- и ж/д-сообщение по всей Германии будет сильно нарушено из-за забастовок.
Флагманская авиакомпания Германии Lufthansa заявила, что "ожидает значительных последствий для программы полетов".
По данным немецкого информационного агентства dpa, в результате забастовки могут пострадать 200 000 пассажиров, что означает отмену около 1000 рейсов в день, как и во время предыдущих забастовок.
Больше всего пострадают рейсы в четверг (7 марта) и пятницу (8 марта).
Официальное время забастовки наземного персонала Lufthansa — с 8 вечера в среду до 7.10 утра в субботу.
Уже третий раз в этом году забастовка приводит к массовой отмене рейсов Lufthansa.
Забастовка на поездах дальнего и регионального следования начинается в 2 часа ночи в четверг и, по данным профсоюза GDL, продлится до 13 часов в пятницу. Однако это время может измениться.
Почему происходят забастовки в Германии?
Споры между работниками транспорта и компаниями продолжаются в Германии уже несколько месяцев.
Наряду с требованием повышения зарплаты профсоюз GDL требует сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без снижения зарплаты, на что железнодорожный оператор Deutsche Bahn ответил отказом.
Профсоюз Ver.di требует повышения зарплаты на 12,5 %, или по крайней мере на 500 евро в месяц, в рамках переговоров для почти 25 000 наземных работников Lufthansa, включая сотрудников службы регистрации, обслуживания самолетов, технического обслуживания и грузовых перевозок.
Переговоры о заключении контрактов привели к нескольким недавним забастовкам в секторах железнодорожного, воздушного и местного транспорта в Германии.
Главный переговорщик Ver.di Марвин Рещинский сказал, что забастовки происходят на фоне того, что наземные работники едва зарабатывают минимальную зарплату, в то время как немецкая Lufthansa может похвастаться высокими доходами.
"Никто не может понять, что на этой неделе компания объявит о рекордных годовых результатах, что бонусы членов совета директоров будут значительно увеличены, а наземные работники с почасовой зарплатой в 13 евро в некоторых случаях уже не знают, как свести концы с концами в самых дорогих городах Германии", - говорится в заявлении Рещинского.
Предупредительной забастовкой профсоюз хочет усилить давление на Lufthansa в преддверии пятого раунда коллективных переговоров, запланированного на 13 и 14 марта.
Ж/д-забастовка в Германии: Какие услуги будут затронуты?
Забастовка работников GDL затронет поезда Deutsche Bahn (DB).
Во время предыдущих забастовок DB вводила чрезвычайное расписание. Но в этот раз стачка не будет проводиться с уведомлением за 48 часов, поэтому DB не сможет заранее составить расписание.
В заявлении DB говорится: "Во время забастовки DB будет предлагать базовый сервис на поездах дальнего следования, региональных и S-Bahn. Мы рекомендуем резервировать места на поездах дальнего следования. Базовое предложение доступно через информацию о расписании на сайте bahn.de и в DB Navigator. DB просит пассажиров проверять наличие мест за 24 часа до отправления".
Полную информацию от DB, в том числе о том, как перебронировать билет или получить возмещение, можно найти здесь.
Как узнать, отменен ли ваш рейс Lufthansa
В заявлении Lufthansa говорится: "Пассажиры, которых затронут нарушения, получат информацию об отмене рейса и возможности перебронирования по электронной почте или в приложении Lufthansa".
Убедитесь, что контактные данные, указанные в бронировании, актуальны, чтобы авиакомпания могла легко связаться с вами.
Они советуют пассажирам проверять эту страницу на своем веб-сайте для получения обновленной информации.
Вы также можете следить за дальнейшими обновлениями в аккаунте X авиакомпании Lufthansa.
Осторожно: в прошлом служба поддержки Lufthansa предупреждала клиентов о распространении фальшивого номера WhatsApp. У авиакомпании нет аккаунта в WhatsApp для общения с клиентами.
Забастовка Lufthansa: полагается ли вам возврат средств?
Lufthansa заявила: "Рейсы, отмененные из-за забастовки, можно бесплатно перебронировать на сайте http://lufthansa.com, в приложении Lufthansa или через сервисные центры".
Они также говорят: "В связи с забастовкой стойки перебронирования, к сожалению, не укомплектованы".
Если ваш рейс внутренний, вы можете получить ваучер на эквивалентную поездку на поезде на сайте Lufthansa.
Согласно правилам ЕС, вы имеете право на полный возврат денег, если ваш рейс отменен.