Забастовка Deutsche Bahn и Lufthansa: массовая отмена рейсов и поездов по всей Германии

На этой неделе авиа- и ж/д-сообщение по всей Германии будет сильно нарушено из-за забастовок.

Флагманская авиакомпания Германии Lufthansa заявила, что "ожидает значительных последствий для программы полетов".

По данным немецкого информационного агентства dpa, в результате забастовки могут пострадать 200 000 пассажиров, что означает отмену около 1000 рейсов в день, как и во время предыдущих забастовок.

Больше всего пострадают рейсы в четверг (7 марта) и пятницу (8 марта).

Официальное время забастовки наземного персонала Lufthansa — с 8 вечера в среду до 7.10 утра в субботу.

Уже третий раз в этом году забастовка приводит к массовой отмене рейсов Lufthansa.

Забастовка на поездах дальнего и регионального следования начинается в 2 часа ночи в четверг и, по данным профсоюза GDL, продлится до 13 часов в пятницу. Однако это время может измениться.

Почему происходят забастовки в Германии?

Споры между работниками транспорта и компаниями продолжаются в Германии уже несколько месяцев.

Наряду с требованием повышения зарплаты профсоюз GDL требует сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без снижения зарплаты, на что железнодорожный оператор Deutsche Bahn ответил отказом.

Профсоюз Ver.di требует повышения зарплаты на 12,5 %, или по крайней мере на 500 евро в месяц, в рамках переговоров для почти 25 000 наземных работников Lufthansa, включая сотрудников службы регистрации, обслуживания самолетов, технического обслуживания и грузовых перевозок.

Переговоры о заключении контрактов привели к нескольким недавним забастовкам в секторах железнодорожного, воздушного и местного транспорта в Германии.

Главный переговорщик Ver.di Марвин Рещинский сказал, что забастовки происходят на фоне того, что наземные работники едва зарабатывают минимальную зарплату, в то время как немецкая Lufthansa может похвастаться высокими доходами.