Таллиннская неделя ресторанов: рекордное число участников и небывалый спрос

«Хотя в первые дни всегда заметен особый интерес в отношении известных заведений, Таллиннская неделя ресторанов для многих стала поводом посещать с любимым человеком или в компании друзей места, в которых они ранее не были. Особенной Таллиннскую неделю ресторанов делает и то, что все предлагаемые блюда входят в меню а-ля карт. Как правило, рестораны предлагают самые популярные свои блюда, которые годами сохраняются в меню», – сказала руководитель проекта TRW Майрит Салувеэр.

За первые пять дней в рамках Таллиннской недели ресторанов было куплено более 3500 мест.В общей сложности нынешней весной в проходящей в 21-й раз Таллиннской неделе ресторанов примут участие 82 популярных столичных заведения – рекордное число участников.

Этой весной в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие и три недавно открывшихся ресторана: Kalaranna resto, Hem Koduresto & aed и Restoran HOOV Number 6, который удивляет гостей меню из пяти перемен блюд, составленным Дааниусом Аасом, обладателем звания молодого повара года от Мишлен.

Не обделили вниманием и веганов. Интересные веганские обеды из двух перемен блюд предлагают Saltrestoran в Кадриорге и Ocean 11 круизном терминале таллиннского порта. Веганские ужины из трех перемен блюд ждут желающих в ресторане ÜLO, что в квартале Теллискиви, и ресторане Sardiinid, расположенном в порту Пирита.

«В сотрудничестве с городом мы также отмечаем рестораны, удостоившиеся зеленого знака отличия, что означает, что в этих заведениях при приготовлении блюд особое внимание уделяется тому, чтобы оставить как можно меньший экологический след. Предлагаемое «зелеными» заведениями меню веганское либо в нем используются органическое растительное сырье или местная мясная и рыбная продукция», – сказала Салувеэр, добавив, что зеленый выбор в этом году предлагают 26 заведений, принимающих участие в Таллиннской неделе ресторанов.