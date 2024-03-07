ВИДЕО | Тысячи летающих кустов оккупировали город в США

Обитатели Саут-Джордана пытались бороться с растениями, используя грабли, лопаты и перчатки, но кустов было настолько много, что они не справлялись.

Горожанам пришлось вызвать экскаватор. В то время, как владельцы домов пытались справиться с нашествием, к сильному ветру добавился еще и снег. Коммунальные службы вывезли десятки грузовиков, заполненных перекати-полем, пишет "Моя Планета".

Перекати-поле — распространенное на пустынных просторах запада США кустарниковое растение, которое растет и цветет летом, а осенью высыхает. Когда растение ломается у основания, ветер разносит его дальше, и в процессе передвижения бурьяна распространяется до 250 000 семян.