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07.03.2024, 13:50

Не упустите уникальный шанс! На Airbnb можно снять номер в тайной библиотеке Лондона

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Dabarti CGI | Shutterstock

На Airbnb снова появилась необычное жилье – забронировать предлагают в тайной библиотеке собора святого Павла в Лондоне. Гостей примут только на одну ночь. Бронирование откроется 12 марта в 11:00 по европейскому времени.

Пара, которая забронирует жилье, будет первой, кто остановится в библиотеке со времен Второй мировой войны, сообщает портал 34travel.me со ссылкой на Airbnb.

В бронирование входит «восхитительный ужин» в соседнем ресторане и «ночь книжных снов» в библиотеке. Бонус: доступ к книгам Холли Джексон «Возврат Рэйчел Прайс», Джона Гришэма «Призраки Камино» и Кевина Квана «Ложь и свадьбы» – до того, как они появятся на прилавках магазинов. И все это за символическую цену в € 8.

Библиотека откроет свои двери 15 марта всего на одну ночь. Забронировать можно ЗДЕСЬ. – сюда.

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RusDelfi
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