Не упустите уникальный шанс! На Airbnb можно снять номер в тайной библиотеке Лондона

Пара, которая забронирует жилье, будет первой, кто остановится в библиотеке со времен Второй мировой войны, сообщает портал 34travel.me со ссылкой на Airbnb .

В бронирование входит «восхитительный ужин» в соседнем ресторане и «ночь книжных снов» в библиотеке. Бонус: доступ к книгам Холли Джексон «Возврат Рэйчел Прайс», Джона Гришэма «Призраки Камино» и Кевина Квана «Ложь и свадьбы» – до того, как они появятся на прилавках магазинов. И все это за символическую цену в € 8.