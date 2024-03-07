У Nordica была невыплаченная задолженность перед Tez Tour. Турфирма подала в суд заявление о банкротстве авиакомпании и вернула деньги

Летом 2022 года эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group объявила, что совместно с Tez Tour будет осуществлять чартерные рейсы в Египет и на Канарские острова. В рамках сотрудничества в график полетов на зимний сезон были внесены праздничные туры в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и на Тенерифе. Рейсы из Таллинна выполнялись на 180-местных самолетах Airbus 320.

"Мы постоянно развиваемся как авиакомпания, поэтому выполнение чартерных рейсов на Airbus 320 является естественным продолжением нашей деятельности“, - заявил Тоомас Уйбо, в то время руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Nordic Aviation Group.

Сотрудничество двух компаний продолжалось весь зимний сезон, последние рейсы на Тенерифе были совершены в апреле 2023 года. Потом сотрудничество прервалось, но расставание вовсе не было дружеским. У Nordica образовалось задолженность перед Tez Tour, которую туроператор не мог взыскать с переживающей трудности авиакомпании в течение полугода. 17 января этого года компания Tez Tour подала в Харьюский уездный суд ходатайство о признании Nordic Aviation Group банкротом. Суд ходатайство принял.

Спустя три недели, 9 февраля, Tez Tour снова обратилась в Харьюский уездный суд, но на этот раз с желанием отозвать иск и прекратить разбирательство. Представители Tez Tour указали суду, что между сторонами достигнуто внесудебное соглашение и по состоянию на 9 февраля у них больше нет претензий к Nordic Aviation Group. Поскольку Nordica также подтвердила суду соглашение, 12 февраля этого года судебное разбирательство было прекращено.

Ни одна из сторон не готова раскрыть, какую сумму эстонская национальная авиакомпания задолжала Tez Tour и каково точное содержание претензий. „Отношения между Nordica и TezTour полностью конфиденциальны, мы их не комментируем. Мы можем лишь подтвердить, что между сторонами нет невыполненных требований или продолжающихся споров“, - заявила Анника Пеэтсалу, адвокат юридической фирмы Cobalt, представляющей интересы Nordica.

В министерстве климата также отказались комментировать платежеспособность эстонской национальной авиакомпании.