07.03.2024, 20:48
ФОТО | Шутка или намек? Пилоты Austrian Airlines нарисовали фаллос в воздушном пространстве Эстонии(17)
ФОТО: | Vida Press
По данным сайта Flightradar24, сегодня, 7 марта, пролетая над Эстонией, самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines выполнил полет по траектории, похожей на фаллический символ.
Траектория самолета Airbus A320-214, пролетавшего над Эстонией, напоминает форму мужских гениталий.
Неизвестно, что послужило причиной такого необычного движения самолета над нашей страной. Судя по информации, размещенной на сайте FlightRadar24, изначально такой путь не планировался, никаких причин для выполнения столь странного маневра не было, за все это время самолет не покидал воздушное пространство Эстонии. Можно, конечно, предположить, что пилоты решили немного повеселиться и необычным образом поздравить местных женщин с наступающим праздником.