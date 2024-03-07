ФОТО | Шутка или намек? Пилоты Austrian Airlines нарисовали фаллос в воздушном пространстве Эстонии

Неизвестно, что послужило причиной такого необычного движения самолета над нашей страной. Судя по информации, размещенной на сайте FlightRadar24, изначально такой путь не планировался, никаких причин для выполнения столь странного маневра не было, за все это время самолет не покидал воздушное пространство Эстонии. Можно, конечно, предположить, что пилоты решили немного повеселиться и необычным образом поздравить местных женщин с наступающим праздником.