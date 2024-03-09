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09.03.2024, 15:25

В Вильнюсе пройдут бесплатные экскурсии по Старому городу

 
ФОТО: Roman Babakin | Shutterstock

Жителей и гостей Литвы приглашают отметить годовщину Восстановления независимости страны активно и интересно. 11 марта пройдут бесплатные экскурсии на 7 языках по Старому городу Вильнюса. Регистрация уже началась, пишет delfi.lt.

Место начала экскурсий – Кафедральная площадь около памятника князю Гедиминасу, экскурсии начнутся в 13.30 ч., их длительность 1,5–2 ч.

Экскурсии пройдут на разных языках, в том числе на английском, русском, польском, украинском, немецком.

Экскурсии на русском языке:

  • Вильнюс и его жители: от Великого княжества Литовского до наших дней

  • Мультикультурный Вильнюс

  • Легенды Вильнюса

Зарегистрироваться на экскурсию можно ЗДЕСЬ. Количество мест ограничено.

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