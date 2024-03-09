09.03.2024, 15:25
В Вильнюсе пройдут бесплатные экскурсии по Старому городу
Место начала экскурсий – Кафедральная площадь около памятника князю Гедиминасу, экскурсии начнутся в 13.30 ч., их длительность 1,5–2 ч.
Экскурсии пройдут на разных языках, в том числе на английском, русском, польском, украинском, немецком.
Экскурсии на русском языке:
Вильнюс и его жители: от Великого княжества Литовского до наших дней
Мультикультурный Вильнюс
Легенды Вильнюса
Зарегистрироваться на экскурсию можно ЗДЕСЬ. Количество мест ограничено.