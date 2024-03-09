"Произошел сбой систем, все рейсы отменились“: как эстонская туристка добивалась компенсации за отмену долгожданного путешествия

Своей историей поделилась эстонская путешественница.

„Очень интересную программу предложило турбюро Larissa Travel – путешествие по Шри-Ланке с 1 по 13 ноября: каждый день новый город, новый отель, каждый день экскурсии. 1 ноября мы, группа из 17 человек, прилетели в Турцию, в Стамбул, где должны были пересесть на самолет до Коломбо. В 5 часов он должен был улетать, уже объявили посадку, мы туда пошли, и вдруг… Произошел сбой систем, и все рейсы отменились. Говорили, что в аэропорту зависло 5 тысяч человек, – вспоминает женщина. – Наша сопровождающая группы, Светлана, стояла в толпе тех, кто пытался что-то выяснить. Всю ночь разбирались и пытались найти решение, потому что, по идее, мы должны были лететь в Коломбо, но этот самолет летает не каждый день, и все места на следующий рейс были заняты“.

Галина рассказывает, что группе предлагали лететь через Объединенные Арабские Эмираты, через Дубай: там нужно было бы из одного аэропорта перебраться в другой, потом 8 часов ждать и только потом лететь.

„И это все – не спавши. У нас группа 17 человек – где на всех 17 билетов взять? Разделиться по два-три человека и лететь разными рейсами?.. Наша старшая группы консультировалась со своим руководством, и было принято решение – всем лететь обратно. Мы тогда даже в Таллинн всей группой не смогли улететь, паре оставшихся в Стамбуле человек дали гостиницу, они должны были вылететь уже третьего числа“, – говорит Галина.

Не страховой случай?..

Она рассказывает, что перед поездкой решила застраховаться от срыва путешествия, и по рекомендации обратилась в страховую фирму ВТА, где купила самый дорогой пакет. И, конечно, вернувшись в Таллинн, она рассчитывала получить компенсацию.