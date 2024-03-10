Туристам ограничат доступ в районы Киото из-за приставаний к гейшам

Гейши и их ученицы майко — важная часть японской культуры. Они являются профессиональными артистками, изучают различные традиционные искусства, включая танцы, пение и музыку, и развлекают этим своих гостей.

Гион — очень популярное место среди туристов, район с извилистыми улочками славится живописными храмами, садами и домиками для чайных церемоний.

Вооружившись фотоаппаратами, туристы стекаются в Гион, надеясь застать женщин по пути на урок танцев или на званый ужин.

Местные власти уже давно жалуются, что некоторые туристы ведут себя как папарацци, когда гейши выходят из узких улочек.

По их словам, „вышедшие из-под контроля туристы“ иногда пристают к гейшам, заставляют их фотографироваться или прикасаются к кимоно.

В связи с этим администрация Киото решила закрыть некоторые частные переулки в Гионе.

„В апреле мы собираемся установить таблички, предупреждающие туристов, чтобы они не заходили на наши частные улочки“, — сказал местный чиновник Исокадзу Ота агентству AP.

Главные улицы Гиона останутся открытыми для туристов.

Жалобы на назойливых туристов поступают уже много лет, однако во время пандемии туристический поток резко сократился, и проблема стала менее актуальной.

Сейчас цифры возвращаются на докоронавирусный уровень.

В 2019 году Японию посетило почти 32 млн туристов, в 2021 году это число упало до 250 тысяч, однако в этом году, как полагают эксперты, поток туристов может даже превысить уровень 2019 года.

Власти уже пытались вводить ограничения, устанавливая знаки и вводя штраф в размере 10 тысяч иен (около 70 долларов) за фотографирование людей без их согласия, однако большого эффекта эти меры не имели.

Несколько месяцев назад местный совет подытожил отсутствие энтузиазма со стороны жителей города по отношению к толпам туристов, заявив, что „Киото — это не парк развлечений“.