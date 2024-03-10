В Китае пассажир задержал рейс на 4 часа, бросив монеты в двигатель

Пассажир, личность которого не разглашается, признался, что бросил в двигатель „три-пять“ монет, на удачу. Этот акт суеверия причинил значительные неудобства. Авиакомпания подтвердила обнаружение монет во время проверок безопасности.

Инцидент вызвал резкую реакцию со стороны China Southern Airlines. Представители компании осудили такое „нецивилизованное поведение“. Авиакомпания подчеркнула опасность бросания предметов в самолеты, заявив, что это представляет серьезную угрозу авиационной безопасности и будет наказано.

В 2021 году в Китае произошел похожий инцидент: рейс был отменен, потому что пассажир считал, что бросание монет в двигатель самолета принесет удачу. К счастью, работники аэропорта еще до взлета самолета заметили на взлетно-посадочной полосе несколько монет и сообщили экипажу о потенциальной опасности, что привело к отмене рейса.