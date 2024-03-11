Приворот по 200-летнему рецепту – в румынском музее фармацевтики посетителей учат варить старинное любовное зелье

Чувствуете, что в последнее время вам не хватает любви? Некогда яркая романтика в ваших отношениях угасла, или, возможно, вы все еще ищете, как приворожить того особенного человека?

Не бойтесь, ведь прикосновение к чарам может оказаться именно тем средством, которое вы ищете.

Музей в Румынии открывает магию многовекового любовного эликсира, проводя мастер-классы, направленные на приготовление идеального зелья. И что самое интересное, вам понадобятся всего четыре простых домашних ингредиента. И, конечно же, немного вина.

Удивительно, но рецепт этого мистического эликсира, которому уже более 200 лет, очень прост и состоит всего лишь из черного перца, душистого перца, кардамона и сахара. Нужно лишь растереть эти ингредиенты вместе с помощью ступки и пестика, а затем смешать их в небольшом бокале вина.

В Фармацевтическом музее в Клуж-Напоке (Румыния) гости могут не только заглянуть в историю, но и поиграть в мастера зельеварения в лабораториях музея.

"Я собираюсь приготовить это дома. Мне интересно, оценит ли мой муж этот жест, но, тем не менее, нам не терпится попробовать сделать любовный эликсир вместе", - делится одна из посетительниц музея.

Другая посетительница с озорной ухмылкой говорит: "Я пришла сюда с планом снова влюбиться в своего мужа после того, как закончу этот опыт".