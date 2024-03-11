Француз нашел окаменелого динозавра возрастом 70 миллионов лет во время прогулки с собакой

Находку палеонтолог-любитель сделал недалеко от собственного дома в 2022 году — он обнаружил кости, торчащие из скалы. Кости принадлежат почти полному скелету титанозавра.

„То утро было обычным, как любое другое, во время прогулки с собакой. Территория вокруг Крузи богата окаменелостями динозавров и других видов, живших в то же время“, — рассказал мужчина.

После открытия Боскетто оставил работу в энергетическом секторе и теперь надеется получить степень магистра палеонтологии, чтобы продолжить работу в музее.

Титанозавры бродили по Земле 145–163 миллиона лет назад в меловой период. Это самое крупное известное наземное животное, и некоторые из них вырастали до размеров современных китов.