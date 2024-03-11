Таллиннский аэропорт снова признан лучшим в Европе

Председатель правления AS Tallina Lennujaam Рийво Тувике от имени всего коллектива аэропорта выразил признательность за столь высокое признание нашего эстонского аэропорта. „Награды отражают важные ценности для нашей команды, и мы рады, что наш вклад в самый уютный и любимый аэропорт замечают и путешественники“, - сказал он.

ASQ Awards, ежегодная премия ACI World , присуждается за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов в аэропортах по всему миру на основе данных широко распространенного опроса ASQ об отправлениях и прибытиях рейсов. Запущенная в 2006 году система ASQ является ведущей глобальной программой анализа удовлетворенности пассажиров аэропортов, в которой участвуют около 400 аэропортов в 95 странах. Исследования Международного совета аэропортов охватывают более 30 показателей эффективности ключевых элементов обслуживания пассажиров в аэропорту, таких как удобство поиска маршрутов, регистрация, магазины и рестораны. Такой подход дает наиболее подробное представление о впечатлениях пассажиров в каждом аэропорту и обеспечивает глобальные ориентиры для авиационной отрасли. В прошлом году через участвующие в программе ASQ аэропорты прошло более половины пассажиров во всем мире.