Летевший в Новую Зеландию Boeing 787 резко потерял высоту, пострадали 50 человек

Самолет, выполнявший рейс LA800 из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд, „провалился“ на 100 метров в результате некой технической проблемы, какой именно — не сообщается.

„Людей подбросило в воздух, потому что они не были пристегнуты ремнями безопасности“, — рассказал один из пассажиров новозеландскому радио.

„Некоторые серьезно пострадали, — подтвердил другой пассажир, — люди были по-настоящему напуганы“.

В авиакомпании сообщили, что самолет приземлился в аэропорту Окленда по расписанию, и добавили, что сожалеют о случившемся.

После посадки к самолету прибыло более 10 карет скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшим.

„Наши экипажи осмотрели и оказали помощь примерно 50 пассажирам, причем один был в тяжелом состоянии, а остальные — в состоянии средней тяжести, а также с мелкими травмами, — сказал представитель „скорой“ Джерард Кэмпбелл. — 12 человек были отправлены в больницу“.

Комиссия по расследованию происшествий на транспорте Новой Зеландии заявила, что собирает дополнительную информацию, чтобы принять решение о том, стоит ли начинать расследование.

Авиакомпании советуют пассажирам оставаться пристегнутыми ремнями безопасности на протяжении всего полета на случай нештатных ситуаций.