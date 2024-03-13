Именно столько стоят пищевое отравление, перелом и падение с мотороллера в любимых местах отдыха жителей Эстонии

Другим популярным дальним направлением для зимнего отдыха является Бали, который туристам вполне по карману, чего, по словам страховщика, нельзя, однако, сказать о туристах, нуждающихся в медицинской помощи. Даже при обычном кашле и насморке ущерб там может достигать 500 евро.

„Авария с мотороллером обычно заканчивается переломом руки или ноги, также человеку может на пару дней потребоваться больничное лечение. Такой несчастный случай с, казалось бы, счастливым исходом может обойтись туристу в этой в остальном дешевой стране в пару десятков тысяч евро. При этом сейчас мы как раз рассматриваем случай, когда один человек так неудачно упал с мотороллера, что ему потребуется для выздоровления несколько операций и лечение займет несколько месяцев. Ущерб по этому случаю может в конечном итоге достичь 100 000 евро“, — рассказала о стоимости таких аварий Рааг.

Из более дальних направлений у эстонцев популярен Таиланд, где прежде всего бросаются в глаза несчастные случаи с мотороллерами, причиной которых становятся как непривычная организация дорожного движения, так и аварии по вине других водителей.

По словам страховщика, больше всего несчастных случаев, при которых приходится оплачивать счета за больничное лечение, наступает на популярных среди эстонцев курортах Турции и Египта. „Рейтинг“ возникающих там случаев ущерба возглавляют проблемы со здоровьем из-за пищи и воды, а также солнечные ожоги и тепловые удары. Даже при легком, на первый взгляд, недуге счета в этих странах достигают пары тысяч евро.

„Если средняя компенсация за медицинскую помощь не превышает 400 евро, то каждые пару месяцев бывают и крайне серьезные случаи, по которым выплачиваются в несколько раз более крупные возмещения. Изредка и страховой защиты на сумму 100 000 евро оказывается недостаточно“, — сказала продукт-менеджер страхования путешествий Seesam Марит Рааг.

В прошлом году в Seesam было зарегистрировано 1837 страховых случаев с путешественниками, а первое место в этом списке занимают компенсации за поездки, отменившиеся или продлившиеся из-за заболевания.

В горах без вертолета не обойтись

В это время года нелишним будет поговорить и о горнолыжных турах, которые нередко приводят к несчастным случаям и в ближнем, и в дальнем зарубежье. „На склоне человек может быть уверен в своих навыках, однако следует учитывать и другие „переменные“, то есть лихих лыжников, которые могут не уступать по скорости легковым автомобилям на шоссе. Одно неверное движение, и... Недавно один лихач на полном ходу врезался в начинающего лыжника, который тренировался с инструктором у обочины лыжни. Новичку пришлось возвращаться домой на костылях, а ущерб составил пару тысяч евро. Если же случится так, что пострадавшего потребуется вызволять на самолете или вертолете, то это еще быстрее увеличит сумму ущерба и человеку, не оформившему страхование путешествия, придется самому искать деньги на эти крупные расходы“, — сказала Рааг.

„Люди считают, что отпуск в городе, особенно в соседних странах, — это быстро и безопасно, однако наша статистика этого представления, к несчастью, не подтверждает. Больше всего в городских поездках возникает падений, аллергий и пищевых отравлений. С виду безопасное развлечение для туристов — катание на велосипеде, при падении с которого ущерб в ближнем зарубежье составляет от 600 до 7000 евро даже без перелома. А внезапная операция на аппендиксе обошлась одному клиенту в соседней Финляндии почти в 1000 евро“, — перечислила возможные случаи ущерба при городском отдыхе Рааг.

Америка — самая дорогая страна, чтобы болеть

Самые дорогостоящие случаи ущерба связаны с расстройствами здоровья или несчастными случаями. За пределами Европы их суммы начинаются от 50 000 евро и могут достигать сотен тысяч, особенно если к больничным счетам добавляются расходы на доставку домой. „Если же полеты клиенту противопоказаны и единственный способ вернуться домой — наземный транспорт, то к страховой сумме прибавляются и расходы на помощь путешествующего вместе с больным врача“, — уточнила Рааг.