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13.03.2024, 09:17

Именно столько стоят пищевое отравление, перелом и падение с мотороллера в любимых местах отдыха жителей Эстонии

 
Reisile minnes tasub teada, kui palju tuleb õnnetuse korral riigis raha välja käia.
Reisile minnes tasub teada, kui palju tuleb õnnetuse korral riigis raha välja käia.
ФОТО: Pheelings media | Shutterstock via Puzzlepix

Как правило, бывалый турист отлично знает, сколько стоят в путешествии ночлег, чашка кофе, транспорт и ужин с бокалом вина. А угадаете ли вы, сколько стоит медицинская помощь в горячо любимых эстонцами странах?

В прошлом году в Seesam было зарегистрировано 1837 страховых случаев с путешественниками, а первое место в этом списке занимают компенсации за поездки, отменившиеся или продлившиеся из-за заболевания.

„Если средняя компенсация за медицинскую помощь не превышает 400 евро, то каждые пару месяцев бывают и крайне серьезные случаи, по которым выплачиваются в несколько раз более крупные возмещения. Изредка и страховой защиты на сумму 100 000 евро оказывается недостаточно“, — сказала продукт-менеджер страхования путешествий Seesam Марит Рааг.

В Турции и Египте — расстройства кишечника, в Таиланде — несчастные случаи с мотороллерами

По словам страховщика, больше всего несчастных случаев, при которых приходится оплачивать счета за больничное лечение, наступает на популярных среди эстонцев курортах Турции и Египта. „Рейтинг“ возникающих там случаев ущерба возглавляют проблемы со здоровьем из-за пищи и воды, а также солнечные ожоги и тепловые удары. Даже при легком, на первый взгляд, недуге счета в этих странах достигают пары тысяч евро.

Из более дальних направлений у эстонцев популярен Таиланд, где прежде всего бросаются в глаза несчастные случаи с мотороллерами, причиной которых становятся как непривычная организация дорожного движения, так и аварии по вине других водителей.

„Авария с мотороллером обычно заканчивается переломом руки или ноги, также человеку может на пару дней потребоваться больничное лечение. Такой несчастный случай с, казалось бы, счастливым исходом может обойтись туристу в этой в остальном дешевой стране в пару десятков тысяч евро. При этом сейчас мы как раз рассматриваем случай, когда один человек так неудачно упал с мотороллера, что ему потребуется для выздоровления несколько операций и лечение займет несколько месяцев. Ущерб по этому случаю может в конечном итоге достичь 100 000 евро“, — рассказала о стоимости таких аварий Рааг.

Другим популярным дальним направлением для зимнего отдыха является Бали, который туристам вполне по карману, чего, по словам страховщика, нельзя, однако, сказать о туристах, нуждающихся в медицинской помощи. Даже при обычном кашле и насморке ущерб там может достигать 500 евро.

В горах без вертолета не обойтись

В это время года нелишним будет поговорить и о горнолыжных турах, которые нередко приводят к несчастным случаям и в ближнем, и в дальнем зарубежье. „На склоне человек может быть уверен в своих навыках, однако следует учитывать и другие „переменные“, то есть лихих лыжников, которые могут не уступать по скорости легковым автомобилям на шоссе. Одно неверное движение, и... Недавно один лихач на полном ходу врезался в начинающего лыжника, который тренировался с инструктором у обочины лыжни. Новичку пришлось возвращаться домой на костылях, а ущерб составил пару тысяч евро. Если же случится так, что пострадавшего потребуется вызволять на самолете или вертолете, то это еще быстрее увеличит сумму ущерба и человеку, не оформившему страхование путешествия, придется самому искать деньги на эти крупные расходы“, — сказала Рааг.

„Люди считают, что отпуск в городе, особенно в соседних странах, — это быстро и безопасно, однако наша статистика этого представления, к несчастью, не подтверждает. Больше всего в городских поездках возникает падений, аллергий и пищевых отравлений. С виду безопасное развлечение для туристов — катание на велосипеде, при падении с которого ущерб в ближнем зарубежье составляет от 600 до 7000 евро даже без перелома. А внезапная операция на аппендиксе обошлась одному клиенту в соседней Финляндии почти в 1000 евро“, — перечислила возможные случаи ущерба при городском отдыхе Рааг.

Америка — самая дорогая страна, чтобы болеть

Самые дорогостоящие случаи ущерба связаны с расстройствами здоровья или несчастными случаями. За пределами Европы их суммы начинаются от 50 000 евро и могут достигать сотен тысяч, особенно если к больничным счетам добавляются расходы на доставку домой. „Если же полеты клиенту противопоказаны и единственный способ вернуться домой — наземный транспорт, то к страховой сумме прибавляются и расходы на помощь путешествующего вместе с больным врача“, — уточнила Рааг.

Самые дорогие случаи связаны с путешествиями в Америку. Например, одного мужчину в США настигли сначала проблемы с дыхательными путями, а чуть позже — и воспаление кишок, из-за чего ему потребовалось лечение аж дважды, а итоговый счет достиг 150 000 евро. Однако при другом несчастном случае расходы в Америке составили целых 300 0000 евро.

„Дороже всего медицинская помощь как раз в Америке, где даже за операцию на аппендиксе потребуется отдать больше 10 000 евро. В Европейском союзе счета за больничное лечение, напротив, могут быть меньше, особенно если пострадавший возьмет с собой карту медицинского страхования. Последняя дает право получать медицинскую помощь на равных условиях с местными, т. е., в зависимости от страны, туристу потребуется оплатить доставку в больницу, стоимость приема и койко-дни“, — объяснила продукт-менеджер.

Будь то путешествие на горнолыжный склон или тропический остров, чтобы оно было беззаботным, страховщик рекомендует оформлять страховой договор сразу после покупки тура, а также выбирать страховую защиту в соответствии с пунктом назначения и решать, предполагают ли запланированные развлечения дополнительную страховую защиту для хобби с высоким риском.

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