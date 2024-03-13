В культурной столице откроются первые три выставки, посвященные столетию сюрреализма
Тарту 2024 отметит 100-летие с момента зарождения сюрреалистического литературно-художественного движения в Эстонии беспрецедентной масштабной серией выставок. Всего в Тарту в год культурной столицы Европы можно будет посетить четыре выставки на тему сюрреализма.
По мнению Кати Торп, креативного руководителя культурной столицы, сюрреализм — одно из самых значимых художественных направлений в истории искусства, которое знают и с которым знакомы все. „Не все художественные направления так стойко пережили время, как сюрреализм. Сегодня, сто лет спустя, в мире наблюдается большой интерес к сюрреализму, о чем свидетельствуют многочисленные выставки, посвященные сюрреализму, проходящие как в других странах Европы, так и в рамках программы культурной столицы Европы в Тарту“, - отметила креативный руководитель Тарту 2024.
Первые три выставки, посвященные 100-летию манифеста сюрреализма, откроются уже в эту пятницу в 18:00 в Тартуском художественном музее. Впервые в Тартуском художественном музее откроется тройная выставка эстонских художников. В рамках этих выставок можно будет впервые увидеть в Тарту персональную выставку Криса Лемсалу „ДОНАТЕЛЛА. Вихрь жизни“, в которой представлена интерпретация застывшего в вечном поцелуе фонтана и подборку свежих рисунков. Также будут выставлены некоторые инсталляции Лемсалу из его ранних работ. Состоится премьера биографического фильма „Старое пианино“, снятого совместно с Йоханной Ульфсак.
Вы также можете посетить в Тартуском художественном музее выставку карикатур. Выставка „Инициатива снизу. Эстонская карикатура 1980-х годов“ рассказывает о том, как из абсурда реальности советской эпохи родился эстонский сюрреализм. Особый акцент сделан на сюрреалистах Таллинфильма 1980-х годов и произведениях НАКС - коллектива молодых карикатуристов, собравшегося в Тартуском университете в начале 70-х годов.
Третья выставка из этой серии „Ильмар Малин. Пламя вечности“ посвящена эстонской классике и представляет зрителю подборку произведений ведущего эстонского сюрреалиста с уникальным почерком. Помимо самых известных картин художника, на выставке можно будет также увидеть его ранее не выставлявшиеся произведения.
Куратор первых двух выставок – Индрек Григор. Выставку, посвященную Ильмару Малину, курирует Маэ Вариксоо.
По словам руководителя Тартуского художественного музея Йоанны Хоффманн, художественная весна, посвященная столетнему юбилею Манифеста сюрреализма, завершится впечатляющей международной выставкой „Сюрреализм 100. Прага, Тарту и другие истории...“, которая откроется 4 апреля в Эстонском национальном музее. Выставка, посвященная сюрреалистическому искусству Центральной Европы, откроется в сотрудничестве с Пражской национальной галереей. Выставка будет открыта до 8 сентября.
По словам Хоффман, наряду с Парижем Прага была самым важным центром сюрреализма в Европе ХХ века. „Самыми выдающимися авторами, поднявшимися на вершину пражской сюрреалистической школы, были, например, Тойен и Индржих Штырский из первого поколения, Микулаш Медек, Эмила Медкова, Йозеф Истлер и Вацлав Тикаль из второго поколения, а также Ян Шванкмайер и Ева Шванкмаерова с третьего. Также можно будет увидеть работы, например, Макса Эрнста и Джорджо де Кирико“, - отметила Хоффманн.
Кураторы выставки – Анна Правдова, доктор философии (Пражская национальная галерея), Йоанна Хоффманн (Тартуский художественный музей) и Кристлин Лийер (Тартуский художественный музей).