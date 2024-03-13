В культурной столице откроются первые три выставки, посвященные столетию сюрреализма

По мнению Кати Торп, креативного руководителя культурной столицы, сюрреализм — одно из самых значимых художественных направлений в истории искусства, которое знают и с которым знакомы все. „Не все художественные направления так стойко пережили время, как сюрреализм. Сегодня, сто лет спустя, в мире наблюдается большой интерес к сюрреализму, о чем свидетельствуют многочисленные выставки, посвященные сюрреализму, проходящие как в других странах Европы, так и в рамках программы культурной столицы Европы в Тарту“, ​​- отметила креативный руководитель Тарту 2024.

Первые три выставки, посвященные 100-летию манифеста сюрреализма, откроются уже в эту пятницу в 18:00 в Тартуском художественном музее. Впервые в Тартуском художественном музее откроется тройная выставка эстонских художников. В рамках этих выставок можно будет впервые увидеть в Тарту персональную выставку Криса Лемсалу „ДОНАТЕЛЛА. Вихрь жизни“, в которой представлена интерпретация застывшего в вечном поцелуе фонтана и подборку свежих рисунков. Также будут выставлены некоторые инсталляции Лемсалу из его ранних работ. Состоится премьера биографического фильма „Старое пианино“, снятого совместно с Йоханной Ульфсак.

Вы также можете посетить в Тартуском художественном музее выставку карикатур. Выставка „Инициатива снизу. Эстонская карикатура 1980-х годов“ рассказывает о том, как из абсурда реальности советской эпохи родился эстонский сюрреализм. Особый акцент сделан на сюрреалистах Таллинфильма 1980-х годов и произведениях НАКС - коллектива молодых карикатуристов, собравшегося в Тартуском университете в начале 70-х годов.

Третья выставка из этой серии „Ильмар Малин. Пламя вечности“ посвящена эстонской классике и представляет зрителю подборку произведений ведущего эстонского сюрреалиста с уникальным почерком. Помимо самых известных картин художника, на выставке можно будет также увидеть его ранее не выставлявшиеся произведения.