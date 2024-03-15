Как путешествовать бюджетно? Гендиректор Rail Europe раскрывает секреты дешевых ж/д билетов

После COVID'a интерес к железнодорожным перевозкам возрос, поскольку путешественники стремились быть ближе к дому, а многие пытались уменьшить негативное воздействие авиаперелетов на окружающую среду. Спрос вырос по всему миру, и Бьорн видит, как это отражается на продажах билетов.

"Спрос на мобильность огромен и растет по всему миру", - говорит он. " Железнодорожная отрасль растет - по всей Европе и в трансграничных перевозках она увеличилась, возможно, на 20%".

Для Rail Europe 2023 год стал "удивительным годом". Бендер поделился, что продажи компании выросли на 66% по сравнению с 2022 годом и примерно на 75-80% по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на спрос, многие до сих пор считают, что билеты на поезд стоят дорого, но Бендер уверен, что это не так.

Он делится с Euronews Travel своими инсайдерскими знаниями о том, как сэкономить при бронировании билетов на поезд.

Не бронируйте билеты на поезд напрямую

Первый совет Бендера - не бронировать билеты напрямую у поставщиков железнодорожных услуг. Он сравнивает этот опыт с бронированием авиабилетов: "Обычно вы не бронируете билеты напрямую на сайте авиакомпании - по крайней мере, я бы так не делал. Я сравниваю цены, например, на Skyscanner или Kayak".

Сравнительные сайты, или сайты, предоставляющие цены на билеты от нескольких поставщиков, дают путешественникам больше возможностей, в том числе выбирать между различными маршрутами и тарифами.

"Когда я хочу доехать из Франкфурта в Нью-Йорк, в конечном счете мне все равно, кем я полечу - Delta, United или Lufthansa", - говорит Бендер.

По его мнению, такое отношение к бронированию поездок на поездах только формируется в Европе. "Мы все больше и больше погружаемся в эту среду в Европе - у нас есть взаимонезависимые платформы, такие игроки, как мы, которые сравнивают цены, тарифы и предоставляют предложения, основанные на индивидуальных потребностях путешественника".

Бронируйте билеты на поезд за семь-двенадцать недель до даты поездки