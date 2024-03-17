ФОТО | Великолепный мир животных и яркий психодел. В Fotografiska открылись две новые выставки(3)
Весна приходит в Fotografiska с двумя новыми, яркими и заставляющими задуматься выставками. С 15 марта на третьем этаже музея откроется увлекательная фотовыставка Саймена Йохана „В ожидании рая“ и завораживающая видеоинсталляция Ван Чена.
Фотограф, режиссер и скульптор скандинавского происхождения, живущий в Нью-Йорке, Саймен Йоханом. Йохан получил широкую известность в начале 90-х годов как один из первых фотографов, экспериментировавших с цифровой обработкой, сочетая ее одновременно с различными техниками традиционной фотографии. Работы, представленные на выставке, включают в себя элементы природы, сфотографированные в самых разных местах по всему миру, от зоопарков до диких мест, лавовых полей и пустынь. Автор в том числе при помощи монтажа перемещает животных в несвойственные им локации и обстоятельства.
Завораживающе красочная работа Ван Чена объединяет традиционные ручные навыки и богатые возможности цифровых технологий, сочетая древние корни с современной культурой и жизнью. В своей видеоинсталляции художник китайского происхождения заново представляет пейзажи, которые связаны со сложными переживаниями, вплетенными в контекст меняющегося самоопределения мигрантов. Посетителя вводят в соблазнительный виртуальный мир и побуждают задуматься о социальных проблемах.