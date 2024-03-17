ФОТО | Великолепный мир животных и яркий психодел. В Fotografiska открылись две новые выставки

Фотограф, режиссер и скульптор скандинавского происхождения, живущий в Нью-Йорке, Саймен Йоханом. Йохан получил широкую известность в начале 90-х годов как один из первых фотографов, экспериментировавших с цифровой обработкой, сочетая ее одновременно с различными техниками традиционной фотографии. Работы, представленные на выставке, включают в себя элементы природы, сфотографированные в самых разных местах по всему миру, от зоопарков до диких мест, лавовых полей и пустынь. Автор в том числе при помощи монтажа перемещает животных в несвойственные им локации и обстоятельства.