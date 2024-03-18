Крестьянская сексуальность и гомоэротические полотна начала XX века эстонского художника: в KUMU открывается новая квир-выставка

На выставке бок о бок представлено творчество художника балтийско-немецкого происхождения Элизара фон Купфера (1872–1942) и эстонского художника Яануса Самма (1982). Элизар фон Купфер, родом из Амбла Ярваского уезда, известный как Элизарион, был визионером, неординарной и многогранной творческой личностью. Он с одинаковой страстью занимался живописью, литературой, искусствоведением и философией, создав на базе своего мировосприятия религиозное движение „кларизм“ (от нем. klar – ясный). В наши дни Купфер пионер просвещения о толерантности к представителям сексуальных меньшинств.

При сопоставлении творчества двух художников на первый план выходят отношения эстонских крестьян, столетиями жившими рядом с немецкой элитой, со своими „господами“, смесь отторжения и вожделения, игра с возвышенным и низменным. Для выставки Яанус Самма подготовил свою новую видеоработу „Ясный мир блаженных“. Дополняет ее инсталляция Карла Йоонаса Аламаа „Ограниченное удовольствие“.

Ранние Произведения Элизара фон Купфера созданы в Эстонии в 1890-х годах и изображают памятные для художника места – его дом на врачебном участке Амбла (Ярваский уезд), а затем на мызе Йоотме, другие мызы, расположенные неподалеку, памятники старины и природу Северной Эстонии. После недолгой учебы в Берлинской академии художеств он жил в Италии и Швейцарии, где выступал как „живописец кларизма“, создавая художественный мир, соответствующий его религии и мировоззрению.

Основная масса его произведений относится периоду с 1905 по 1930 год и содержит множество параллелей с более ранними эпохами в искусстве, от античности до ренессанса, а также с немецким и французским символизмом. Купфер нередко выступает как модель для автопортретов ню, провоцирует зрителя наготой и сознательно размывает гендерные границы.