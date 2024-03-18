"Проваливайте домой!": жители Малаги объявили войну туристам

Жители Малаги недовольны растущим наплывом туристов, и теперь они выражают свои чувства в недвусмысленной форме.

Центр испанского города захлестнула волна наклеек на стенах и дверях, которые сообщают приезжим, что о них думают жители.

Пройдитесь по улицам Малаги, и вы увидите эти надписи, начиная от довольно мягких "это был мой дом" (antes esta era mi casa) и "это был центр города" (antes esto era el centro) и заканчивая "проваливайте домой" (a tu puta casa) и "вонючие туристы" (apestando a turista).

Почему жители Малаги так не любят туристов?

Этот город на побережье Коста-дель-Соль уже давно стал популярным местом среди туристов благодаря солнечному климату и относительно низкой стоимости жизни. Однако в последнее время он стал еще более привлекательным местом для отдыхающих и цифровых кочевников.

Многие местные жители просто устали от этого. Владелец бара Дэни Друнко управляет часто посещаемым баром в Малаге под названием Drunkorama. Он начал "инициативу стикеров", распечатав и расклеив по городу любимые антитуристические фразы, подаренные ему завсегдатаями бара.

В интервью местной газете Diario Sur Друнко рассказал, что начал кампанию после того, как его "выгнали" из дома, в котором он прожил десять лет.

Он утверждал, что хозяин дома отказался вести переговоры об аренде или даже продать ему недвижимость. Причина? Он хотел отдать его под краткосрочную аренду для туристов.

"Шумиха поднялась из-за того, что местные жители устали от ситуации; я только предложил идею с фразами, я предложил искру, а теперь к ней присоединились другие", - рассказал Друнко в интервью Diario Sur.

"Центр Малаги уже давно катится вниз, настолько, что если, например, в моем баре что-то сломается, у меня не будет под рукой хозяйственного магазина, чтобы купить что-нибудь, ведь приезжему туристу не нужно покупать шурупы", - добавил он.

Местный политик Дэни Перес добавил свой голос к растущему недовольству в X, бывшем Twitter.