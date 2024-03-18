Швейцария по средствам? Как сделать поездку в эту страну максимально бюджетной

Вместо этого он рекомендует остановиться в небольших городках, таких как Тун, где жилье может быть значительно дешевле , но окружающие его альпийские виды будут такими же великолепными.

"Интерлакен и Церматт стали культовыми местами Швейцарии, и за их популярность приходится платить", - говорит Мур.

Также неплохо сойти с проторенных дорог, если вы можете исключить из своего маршрута популярные места.

Привлекательность Швейцарии во многом заключается в том, что она может предложить вам бесплатно. Величественные пейзажи и туристические маршруты - все это можно взять с собой, а небольшое планирование таких необходимых вещей, как жилье или проезд, поможет вам сэкономить значительную сумму денег.

Вы встретите меньшее количество людей, более низкие цены на проживание и, возможно, даже получите выгодные предложения на авиабилеты". Весенние полевые цветы и пылающая осенняя листва делают эти сезоны волшебными", - добавляет он.

"Избегайте пиковых летних месяцев, когда цены резко взлетают. Вместо этого нацельтесь на межсезонье - весну и осень", - говорит Мур.

Эксперт по путешествия м объясняет, что почти всегда наибольшая разница в ценах зависит от времени года, в которое вы приезжаете в Швейцарию.

Как сказал Майкл Л. Мур, основатель туристического сайта Countdown to Magic , "время - это все".

Euronews Travel провел небольшое исследование и пообщался с экспертами, которые знают Швейцарию изнутри, чтобы найти лучшие способы получить максимальную выгоду от поездки в рамках бюджета.

Однако есть способ посетить эту горную среднеевропейскую страну, не разорившись.

Потрясающие пейзажи, восстанавливающий силы свежий воздух, уникальная природа и сытная кухня - неудивительно, что Швейцария считается одним из самых популярных направлений во всей Европе. Но она также неизменно возглавляет списки самых дорогих мест для путешествий не только в Европе, но и во всем мире.

"Главное - искать скрытые жемчужины Швейцарии, те места, которые находятся в стороне от проторенных дорог и позволяют познакомиться с потрясающей природной красотой и богатой культурой страны вдали от туристических ловушек с завышенными ценами", - говорит она.

Хотя каждый мечтает остановиться в роскошном отеле в горах, для большинства это нереально.

"Останавливайтесь в хостелах или на Airbnb. Хотя швейцарские отели могут быть дорогими, хостелы и квартиры на Airbnb предлагают гораздо более доступные варианты проживания, особенно если вы готовы остановиться немного в стороне от крупных городов", - советует Спинкс.

Получите максимум удовольствия от поездки и при этом сэкономьте деньги

Транспорт в Швейцарии зачастую роскошен и имеет потрясающие виды, так что вполне возможно сделать само путешествие важной частью - или даже изюминкой - вашей поездки.

"В Швейцарии вы можете получить все это по железной дороге", - говорит Мур.

"Знаковый маршрут поезда Glacier Express открывает незабываемые альпийские виды из своих панорамных окон. Еще лучше то, что ваш переезд становится развлечением, а не дополнительными расходами. Просто возьмите с собой закуски и напитки, чтобы устроить пикник на борту", - советует он.

Чтобы сделать ваше путешествие менее затратным, мы рекомендуем приобрести поддерживаемую правительством Swiss Half-Fare Travel Card, которая предоставляет 50-процентную скидку на большинство железнодорожных, автобусных и лодочных маршрутов по всей стране. Она стоит около 132 евро и действительна в течение всего месяца без ограничений по использованию.

Это мнение разделяет и Спинкс.

"Воспользуйтесь Swiss Travel Pass! Эффективные и комфортабельные поезда соединяют все уголки страны, позволяя вам перебраться из города в деревню без затрат на аренду автомобиля", - говорит она.