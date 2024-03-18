В прошлом году счета эстонских туристов за лечение были вдвое выше прежнего

„Только в случае происшествий, имевших место в путешествиях по Европе, счета за лечение выросли более, чем вдвое. В 2022 году средний счет за лечение составлял около 370 евро, а в 2023 году вырос до 800 евро“, – сказал руководитель отдела ущербов частных клиентов ERGO Таави Кёэтс. Если включить в статистику такие популярные среди жителей Эстонии направления, как Турция и Египет, то мы увидим, что средний размер счетов за лечение в 2023 году достигал уже 950 евро.

Чаще всего медицинская помощь требовалась эстонским туристам в Турции. Главная причина этого заключается в большой популярности турецких курортов среди наших жителей – Турцию попросту посещает больше людей, чем другие направления. Как правило, помощь медиков требовалась для разрешения проблем с пищеварением, вызванных неподходящим питанием или потреблением в пищу немытых фруктов. Часто туристы также сталкиваются с болью в ушах, вызванной резким изменением температуры воздуха.

Самые же тяжелые случаи – те, когда путешественнику требуется медицинский транспорт. Один только опыт компании ERGO показывает, что транспортировка человека из Азии или Америки может обойтись в среднем в 100 000 евро. „В этом в частности причина того, почему при оформлении страхования путешествий мы рекомендуем выбирать медицинскую страховку на более значительную сумму. За пределами Европы достаточной можно считать страховую защиту на сумму не менее 200 000 евро“, – отметил Кёэтс, добавив, что чем более дальнее путешествие, тем на большую сумму следует оформлять страховку.