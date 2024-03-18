В прошлом году счета эстонских туристов за лечение были вдвое выше прежнего(1)
Статистика страховой компании ERGO демонстрирует, что в прошлом году туристам из Эстонии медицинская помощь в зарубежных путешествиях требовалась примерно в 600 случаях. Счета же за лечение в сравнении с позапрошлым годом выросли более, чем в два раза.
„Только в случае происшествий, имевших место в путешествиях по Европе, счета за лечение выросли более, чем вдвое. В 2022 году средний счет за лечение составлял около 370 евро, а в 2023 году вырос до 800 евро“, – сказал руководитель отдела ущербов частных клиентов ERGO Таави Кёэтс. Если включить в статистику такие популярные среди жителей Эстонии направления, как Турция и Египет, то мы увидим, что средний размер счетов за лечение в 2023 году достигал уже 950 евро.
Чаще всего медицинская помощь требовалась эстонским туристам в Турции. Главная причина этого заключается в большой популярности турецких курортов среди наших жителей – Турцию попросту посещает больше людей, чем другие направления. Как правило, помощь медиков требовалась для разрешения проблем с пищеварением, вызванных неподходящим питанием или потреблением в пищу немытых фруктов. Часто туристы также сталкиваются с болью в ушах, вызванной резким изменением температуры воздуха.
Самые же тяжелые случаи – те, когда путешественнику требуется медицинский транспорт. Один только опыт компании ERGO показывает, что транспортировка человека из Азии или Америки может обойтись в среднем в 100 000 евро. „В этом в частности причина того, почему при оформлении страхования путешествий мы рекомендуем выбирать медицинскую страховку на более значительную сумму. За пределами Европы достаточной можно считать страховую защиту на сумму не менее 200 000 евро“, – отметил Кёэтс, добавив, что чем более дальнее путешествие, тем на большую сумму следует оформлять страховку.
Недешево обходится и возвращение на медицинском транспорте из европейских стран. В прошлом году медицинский транспорт пришлось использовать на маршруте Италия – Эстония по причине возникновения у клиента абсцесса, требующего оперативного вмешательства. Транспорт из Милана в Тарту, где клиента ждали эстонские медики, обошелся в сумму более 15 000 евро, в которую вошли также расходы на услуги медсестры, сопровождавшей пациента на борту самолета. Больничный же счет и транспортные расходы клиента, который в прошлом году сломал в Турции большеберцовую кость, превысили 20 000 евро. Даже из страны, которая находится не очень далеко, привезти пациента не так уж дешево, как можно было бы подумать. Например, доставка в Эстонию каретой скорой помощи клиента, попавшего в аварию в Литве, стоила 1100 евро.
„Если путешествуете с компанией, следует обязательно рассказать спутникам о том, какое страхование путешествия у вас оформлено и у какого страховщика. Если произойдет несчастье, друзья или спутники смогут оперативно связаться с вашей страховой компанией“, – дал полезный совет Кёэтс. Важно помнить, что в путешествиях следует иметь при себе Европейскую карточку медицинского страхования – она станет существенным подспорьем, если в зарубежной поездке возникнут проблемы со здоровьем.
Увеличение средней суммы ущерба, по утверждению Кёэтса, также можно заметить и по страхованию от срыва путешествия: „Причина, несомненно, в том, что подорожали авиабилеты. В сравнении с 2022 годом средняя сумма ущерба в связи со срывом путешествия в прошлом году выросла примерно на 100 евро“.
Наиболее часто посредством страхования от срыва путешествия ERGO возмещает ущерб, вызванный болезнью, отменой или переносом рейса. „Страхование от срыва путешествия поможет, если произойдет что-то, из-за чего путешествие не может продолжиться согласно плану – например, если задержится полет и вы опоздаете на стыковочный рейс или если придется неожиданно вернуться в Эстонию“, – объяснил эксперт по страхованию.
Следует учесть, что страхование от срыва путешествия начинает действовать спустя несколько дней после оформления страховки. Точное время зависит от страховой компании, но в среднем составляет три дня. По этой причине страхование путешествия имеет смысл оформлять одновременно с покупкой билетов, чтобы быть лучше защищенным в непредвиденных ситуациях, наподобие неожиданной болезни или изменения расписания полетов. Если билеты на самолет куплены за полгода, а страхование путешествия оформлено за день до начала отпуска, то в случае отмены поездки страховка может оказаться бесполезной, поскольку некоторые виды страховой защиты вступают в силу спустя определенное количество дней после оформления страхования.