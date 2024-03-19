ФОТО | Вы уже видели это чудо? В столичном районе Пыхья-Таллинн установили необычную световую инсталляцию

Cветовая инсталляция, вдохновленная созданным пятилетней Стиной рисунком гнезда, расположена на конце давно неиспользуемой осветительной мачты на улице Пеэтри в квартале Ноблесснер. Работу можно увидеть как с территории Ноблесснера, так и прогуливаясь по улице Каларанна.
Инсталляция „Гнездо“ (эст. Pesa) создана командой дизайнерского агентства Velvet и эстонской студии светового дизайна UN-LIKE.
Проект по заказу Merko призван оживить городское пространство и придать новую ценность неиспользуемым промышленным объектам.