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19.03.2024, 08:36

ФОТО | Вы уже видели это чудо? В столичном районе Пыхья-Таллинн установили необычную световую инсталляцию

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

На вершине бывшей осветительной мачты в портовом квартале Ноблесснер появилась инсталляция „Гнездо“.

Cветовая инсталляция, вдохновленная созданным пятилетней Стиной рисунком гнезда, расположена на конце давно неиспользуемой осветительной мачты на улице Пеэтри в квартале Ноблесснер. Работу можно увидеть как с территории Ноблесснера, так и прогуливаясь по улице Каларанна.

Инсталляция „Гнездо“ (эст. Pesa) создана командой дизайнерского агентства Velvet и эстонской студии светового дизайна UN-LIKE.

Проект по заказу Merko призван оживить городское пространство и придать новую ценность неиспользуемым промышленным объектам.

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