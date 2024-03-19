Крупнейшая в Эстонии сеть заправочных станций Olerex открыла отель и ресторан

Целью центра площадью 2000 квадратных метров, расположенного на транспортной развязке Вяо на Таллиннской кольцевой дороге, является удовлетворение растущего спроса на предоставление высококачественных услуг предприятиям, их иностранным гостям и сотрудникам. „Компании все активнее расширяют деятельность за границей, и таким же образом привозят сюда все больше иностранных специалистов. В обоих случаях мы сталкиваемся с проблемой размещения, которое, с одной стороны, было бы для предприятия экономически доступным, а с другой стороны обеспечивало бы современную среду, где гость понимает, что его ценят“, - сказала руководитель Väo Keskus Элис Каурсон.

Исходя из этого, на втором этаже центра Väo Keskus построены 22 одно- и двухкомнатных гостевых апартамента, где есть все необходимое для комфортного проживания. Кроме того, гости могут воспользоваться хорошо оборудованным тренажерным залом и банным комплексом, а также открытой летом просторной солнечной террасой. „В Эстонии возник большой спрос на новую концепцию размещения. Мы видим, что предприятия ищут способ разместить своих сотрудников, которые часто находятся в командировках внутри страны, специалистов, которые обычно работают удаленно, но которым приходится периодически посещать головной офис компании, а также зарубежных гостей или иностранных рабочих, останавливающихся здесь на достаточно длительный срок“, - сказала Каурсон. По ее словам, созданная Olerex концепция гарантирует, что в распоряжении компании всегда будет готовая квартира, комфортная для проживания в течение короткого или долгого времени, и при этом находящаяся в логистически удобном месте.