Крупнейшая в Эстонии сеть заправочных станций Olerex открыла отель и ресторан
С открытием центра Väo Keskus на границе Таллинна Olerex стала первой в Эстонии сетью заправочных станций, расширившей свою деятельность на ресторанный и гостиничный бизнес. Она открыла бизнес-отель на 22 номера и ресторан на 130 мест.
Целью центра площадью 2000 квадратных метров, расположенного на транспортной развязке Вяо на Таллиннской кольцевой дороге, является удовлетворение растущего спроса на предоставление высококачественных услуг предприятиям, их иностранным гостям и сотрудникам. „Компании все активнее расширяют деятельность за границей, и таким же образом привозят сюда все больше иностранных специалистов. В обоих случаях мы сталкиваемся с проблемой размещения, которое, с одной стороны, было бы для предприятия экономически доступным, а с другой стороны обеспечивало бы современную среду, где гость понимает, что его ценят“, - сказала руководитель Väo Keskus Элис Каурсон.
Исходя из этого, на втором этаже центра Väo Keskus построены 22 одно- и двухкомнатных гостевых апартамента, где есть все необходимое для комфортного проживания. Кроме того, гости могут воспользоваться хорошо оборудованным тренажерным залом и банным комплексом, а также открытой летом просторной солнечной террасой. „В Эстонии возник большой спрос на новую концепцию размещения. Мы видим, что предприятия ищут способ разместить своих сотрудников, которые часто находятся в командировках внутри страны, специалистов, которые обычно работают удаленно, но которым приходится периодически посещать головной офис компании, а также зарубежных гостей или иностранных рабочих, останавливающихся здесь на достаточно длительный срок“, - сказала Каурсон. По ее словам, созданная Olerex концепция гарантирует, что в распоряжении компании всегда будет готовая квартира, комфортная для проживания в течение короткого или долгого времени, и при этом находящаяся в логистически удобном месте.
Помимо гостевых апартаментов, центр также отличается самым большим и современным в регионе рестораном под названием Sõlm, который отлично подходит для деловых встреч, организации конференций и мероприятий, а также для времяпрепровождения с семьей и друзьями. „С учетом ресторана для бизнес-клиентов создана идеальная среда, где они могут оставаться, работать и предлагать своим партнерам кулинарные впечатления, созданные лучшими шеф-поварами“, - пояснила Каурсон. Она добавила, что необычные впечатления также предлагают говорящий по-эстонски занимающийся обслуживанием робот Kratt и самый большой среди эстонских ресторанов аквариум, вмещающий 4,5 тонны воды.
Центр Väo Keskus также располагает самой современной в Эстонии полностью автоматической мойкой для грузовых автомобилей и станцией полного обслуживания, предлагающей классические услуги заправочной станции.
Основанная на эстонском капитале компания Olerex была учреждена в 1994 году. Это крупнейший местный розничный продавец топлива. Сегодня сеть предприятия включает более 100 станций полного обслуживания и экспресс-заправок по всей Эстонии, где работает около 800 человек. Olerex – компания с многолетней историей, которая считает чрезвычайно важным устойчивое управление, внедрение возобновляемых источников энергии и замедление изменения климата.