Отпуск в Таиланде закончился для семьи из Швеции трагедией. Погибла 11-летняя девочка

Шведская семья отправилась в отпуск своей мечты на остров Ко Ланта в Таиланде. Все было прекрасно - семья загорала, купалась, общалась с другими туристами, наслаждалась солнцем и теплым морем. В один из дней родители сидели на пляже и наблюдали, как их 11-летняя Моа купается у берега. Все закончилось мгновенно, девочка погибла за полминуты на глазах родителей. О случившемся пишет как финское издание Iltallehti, так и шведские СМИ.