Отпуск в Таиланде закончился для семьи из Швеции трагедией. Погибла 11-летняя девочка(11)
Родители сидели на пляже и любовались, как их 11-летняя дочь резвится в море. Внезапно девочка закричала во весь голос и выбежала из воды. К сожалению, никто ничего не успел даже предпринять - через полминуты ребенок был мертв. Что случилось с девочкой и какие еще опасности могут подстерегать в сказочном Таиланде?
Шведская семья отправилась в отпуск своей мечты на остров Ко Ланта в Таиланде. Все было прекрасно - семья загорала, купалась, общалась с другими туристами, наслаждалась солнцем и теплым морем. В один из дней родители сидели на пляже и наблюдали, как их 11-летняя Моа купается у берега. Все закончилось мгновенно, девочка погибла за полминуты на глазах родителей. О случившемся пишет как финское издание Iltallehti, так и шведские СМИ.