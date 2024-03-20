Финляндия снова признана самой счастливой страной мира. А какое место в рейтинге занимает Эстония?(17)
Согласно ежегодному мировому рейтингу самые счастливые люди живут в Финляндии, а вот самые несчастные - в Афганистане.
Всемирный доклад о счастье” (World Happiness Report) — это результаты ежегодного исследования, публикуемые подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Каждый год сотрудники ООН, рассматривая различные данные благосостояния населения разных стран мира, составляют рейтинг самых счастливых государств.
Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием “Антиутопия”. Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии.
Уже несколько лет подряд первенство достается нашему соседу — Финляндии. В пятерку самых счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швеция и Израиль.
Исследователь Университета Хельсинки Дженнифер Де Паола отметила, что уровень счастья финнов в основном определяется их тесной связью с природой и балансом здоровой и активной жизни. По сравнению, например, с США, где успех часто отождествляется с финансовым успехом, финны имеют „более достижимое представление об успешной жизни“, отмечает исследователь. Важную роль в ощущении счастья играют также уровень благосостояния, вера финнов в государственные институты, низкий уровень коррупции, бесплатное здравоохранение и образование. „Финское общество характеризуется взаимным доверием, свободой и высокой степенью автономии“, — отмечает исследователь.
Страны Северной Европы обычно занимают более высокие позиции в списке, так как большинство из них имеют стабильно функционирующую политическую систему, единичные случаи коррупции и надежную систему социального обеспечения.
По сравнению с 2006-2010 годами самое большое падение индекса счастья произошло в Афганистане (особенно после 2021 года с момента приходов талибов к власти), Ливане и Иордании, а самый большой рост - в странах Восточной Европы, таких как Сербия, Болгария и Латвия.
По словам составителей рейтинга, счастливое общество — это среда, в которой у каждого человека есть чувство принадлежности к стране, а также доверие к окружающим людям и правительству. Кроме того, жителям счастливых стран легче справляться с трудностями.
ТОП-20 самых счастливых стран мира (всего представлено 143 страны):
1. Финляндия
2. Дания
3. Исландия
4. Швеция
5. Израиль
6. Нидерланды
7. Норвегия
8. Люксембург
9. Швейцария
10. Австралия
11. Новая Зеландия
12. Коста-Рика
13. Кувейт
14. Австрия
15. Канада
16. Бельгия
17. Ирландия
18. Чехия
19. Литва
20. Великобритания
Согласно рейтингу, среди Балтийских республик счастья больше всего в Литве (19 место). Эстония занимает в рейтинге 34 место (для сравнения - Республика Эль-Сальвадор в Центральной Америке счастливее нас, у нее 33 место. Но в то же время жители Эстонии счастливее итальянцев - у Италии 41 место в рейтинге). У Латвии в рейтинге 46 место.
США занимают в рейтинге 23 место, Германия - 24 место, Франция - 27, Польша - 35, Испания - 36, Узбекистан - 47, Аргентина - 48, Китай - 60, Грузия - 91, Турция - 98, Иран - 100.
У Молдовы - 71 место, России - 72 место, Украины - 105 место. Республика Беларусь в рейтинге не представлена.
Последние три места занимают Лесото, Ливан и Афганистан.
Весь отчет можно посмотреть ЗДЕСЬ.