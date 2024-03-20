Финляндия снова признана самой счастливой страной мира. А какое место в рейтинге занимает Эстония?

Всемирный доклад о счастье” (World Happiness Report) — это результаты ежегодного исследования, публикуемые подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Каждый год сотрудники ООН, рассматривая различные данные благосостояния населения разных стран мира, составляют рейтинг самых счастливых государств.

Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием “Антиутопия”. Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии.

Уже несколько лет подряд первенство достается нашему соседу — Финляндии. В пятерку самых счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швеция и Израиль.

Исследователь Университета Хельсинки Дженнифер Де Паола отметила, что уровень счастья финнов в основном определяется их тесной связью с природой и балансом здоровой и активной жизни. По сравнению, например, с США, где успех часто отождествляется с финансовым успехом, финны имеют „более достижимое представление об успешной жизни“, отмечает исследователь. Важную роль в ощущении счастья играют также уровень благосостояния, вера финнов в государственные институты, низкий уровень коррупции, бесплатное здравоохранение и образование. „Финское общество характеризуется взаимным доверием, свободой и высокой степенью автономии“, — отмечает исследователь.

Страны Северной Европы обычно занимают более высокие позиции в списке, так как большинство из них имеют стабильно функционирующую политическую систему, единичные случаи коррупции и надежную систему социального обеспечения.