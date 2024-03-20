Неспокойные дни в авиации у экспертов вопросов не вызывают: сбои в сигналах происходят из-за России

Взлетевший самолет необязательно найдет нужную "дорогу" в небе. Такое произошло в минувшие выходные – летевшие над Литвой самолеты 20 сообщили о неполадках с системой ГПС.

"Это необычное количество, редко бывает, чтобы поступало больше 15 сообщений. Это были необычные дни", – сказал представитель "Воздушной навигации" Ремигиюс Малинаускас.

О сбоях в работе ГПС должны сообщать экипажи самолетов. "За весь февраль поступило 25 таких сообщений, а в марте - 41. Наблюдается рост", – сказал Малинаускас. Он заметил, что это не доставляет неудобств пассажирам, а вот у пилотов работы прибавляется. "Это не значит, что никто не знает, где находится самолет. Просто растет нагрузка на пилотов", – сказал доцент Института авиации имени А.Густайтиса Домантас Бручас.

Если нет одного источника навигации, пилоты пользуются другими. "На безопасность это особенно не влияет, поскольку в навигации используют не только систему ГПС", – сказал Малинаускас.

Это подтвердил и глава Службы регулирования связи Ричардас Будавичюс. "И до начала эры ГПС самолеты летали, все в порядке было с навигацией, и безопасность полетов была обеспечена, этим пользуются и сейчас", – сказал он.

Кто блокирует систему ГПС – выясняет Служба регулирования связи, но реальных виновников на такой высоте найти непросто.

"Чаще всего эти источники помех работают недолго или на узком отрезке, поэтому идентифицировать их сложно. Правда, иногда удается это сделать. Особенно, если источник находится на земле", – сказал Будавичюс.

Кто устраивает помехи - понятно.

"В Калининградской области РФ есть немало "глушителей", которые выводят из строя дроны, беспилотники, навигацию, все это сделано, скажем так, из страха. Соответственно, они вносят помехи во все подряд", – сказал Бручас.

Британская пресса сообщала, что на прошлой неделе Россия "заглушила" в воздухе спутниковый сигнал служебного самолета министра обороны Великобритании. Самолет был отключен от системы ГПС на полчаса, когда самолет летел по территории Польши, недалеко от Калининградской области.