Finnair - 100 лет! Первый рейс ровно век назад был как раз в Таллинн

Основанная 1 ноября 1923 года компания Finnair (тогда известная как Aero O/Y) осуществила свой первый коммерческий рейс 20 марта 1924 года между Хельсинки и Таллинном. Самолет вылетел из финской столицы в 15:40 со 162 килограммами почты на борту.

Новую авиалинию обслуживал самолет авиакомпании Junkers F 13 D-335 Regenpfeifer, который помимо груза и почты мог перевозить четырех пассажиров. Гидросамолет немецкого производства был оборудован лыжами для приземления в снежные месяцы и специальными поплавками для приземления на воду в летний период.

Восстановление линии в Тарту

Сегодня маршрут Хельсинки-Таллинн по-прежнему является неотъемлемой частью сети Finnair: между двумя столицами совершается до 68 рейсов в неделю. „Мы очень гордимся тем, что отмечаем 100-летие со дня нашего первого рейса из Хельсинки в Таллинн“, — говорит руководитель Finnair по европейскому рынку Арунас Скуя. „Эстония является невероятно важным рынком для Finnair, поэтому приятно отмечать как столетие первого коммерческого рейса Finnair, так и 100-летие со дня начала обслуживания стран Балтии“.

31 марта 2024 года будет восстановлено авиасообщение между Хельсинки и Тарту. Рейсы будут выполняться 12 раз в неделю на региональных самолетах ATR Finnair. Время полета - около 40 минут.

Вылеты из Тарту - в 18:00 и 15:00, прибытие в финскую столицу - в 6:40 и 15:40 соответственно. Вылеты из Хельсинки - в 13:50 и 23:55, прибытие в Тарту в 14:35 и 00:40 соответственно.