airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна в Лапландию и из Риги на Мадейру
airBaltic откроет прямые рейсы между Таллинном и финским городом Киттиля, расположенным в Лапландии, в нескольких минутах езды от крупнейших и популярных среди жителей Эстонии лыжных курортов Финляндии, таких как Леви и Юлляс. Деревня Санта-Клауса в Рованиеми находится в 150 км.
Первый рейс из Таллинна в Киттиля состоится 21 декабря 2024 года, авиакомпания планирует выполнять до двух рейсов в неделю. По пути в Киттиля будет остановка в Тампере. Стоимость билетов начинается от 87,99 евро в одну сторону.
28 октября авиакомпания начнет осуществлять прямые рейсы между Ригой и португальским островом Мадейра, который славится своей потрясающей природой. Стоимость билетов начинается от 199 евро в одну сторону.
Помимо новых направлений, авиакомпания также увеличивает частоту рейсов между Таллинном и Амстердамом, Копенгагеном и Гран-Канарией.