Новости
21.03.2024, 07:00

airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна в Лапландию и из Риги на Мадейру

 
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

airBaltic откроет прямые рейсы между Таллинном и финским городом Киттиля, расположенным в Лапландии, в нескольких минутах езды от крупнейших и популярных среди жителей Эстонии лыжных курортов Финляндии, таких как Леви и Юлляс. Деревня Санта-Клауса в Рованиеми находится в 150 км.

Первый рейс из Таллинна в Киттиля состоится 21 декабря 2024 года, авиакомпания планирует выполнять до двух рейсов в неделю. По пути в Киттиля будет остановка в Тампере. Стоимость билетов начинается от 87,99 евро в одну сторону.

28 октября авиакомпания начнет осуществлять прямые рейсы между Ригой и португальским островом Мадейра, который славится своей потрясающей природой. Стоимость билетов начинается от 199 евро в одну сторону.

Помимо новых направлений, авиакомпания также увеличивает частоту рейсов между Таллинном и Амстердамом, Копенгагеном и Гран-Канарией.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии