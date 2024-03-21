airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна в Лапландию и из Риги на Мадейру

Первый рейс из Таллинна в Киттиля состоится 21 декабря 2024 года, авиакомпания планирует выполнять до двух рейсов в неделю. По пути в Киттиля будет остановка в Тампере. Стоимость билетов начинается от 87,99 евро в одну сторону.