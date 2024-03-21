ГРАФИКА | Эстонские пенсионеры хотели бы больше путешествовать. Что же этому препятствует?

Эстония среди стран ЕС также выделяется низким уровнем участия пожилых людей в туризме. Несмотря на то, что 24,4% населения старше 15 лет принадлежат возрастной группе 65+, лишь 12,2% являются активными путешественниками. Аналогичная ситуация наблюдается в соседних странах Балтии - Латвии и Литве.

Однако следует отметить серьезные различия между странами ЕС. В Швеции 28% туристов принадлежали к возрастной группе 65 лет и старше, при том что доля этой возрастной группы в общей численности населения составляет 25 %. С другой стороны в Болгарии и Хорватии группа 65+ составляла менее 10% путешествующего населения.

Отмечается, что у пожилых людей наблюдается меньшее вовлечение в сферу туризма. Всего лишь 18% жителей Европейского союза, участвовавших в туризме в 2022 году, принадлежали к возрастной группе 65 лет и старше, хотя эта категория составляет 25% от общей численности населения старше 15 лет.

Следует отметить, что в старших возрастных группах важную роль играет черта в 75 лет. Люди старше 75 лет составляют всего 5% общего числа путешественников и проводят 7% туристических ночей в отелях, несмотря на то, что их доля в общем населении старше 15 лет составляет 12%. Сниженная активность в этой группе, вероятно, связана с уменьшением мотивации или проблемами со здоровьем.

В 2022 году, почти четверть туристических ночей, проведенных жителями ЕС в возрасте 15 лет и старше, приходится на туристов в возрасте 65+. Это соответствует доле пожилого населения в странах Европы. Следовательно, возраст не оказывает существенного влияния на туристическое поведение. Тем не менее, люди в возрасте от 65 до 70 лет путешествуют более интенсивно, возможно, из-за доступного свободного времени после выхода на пенсию.

Для того, чтобы сфера и далее демонстрировала позитивную динамику, важно учитывать мнение потребителей. С ростом среднего возраста населения ЕС предпочтения в туристических услугах изменяются, особенно у более возрастных групп. Посмотрим, что нам говорит о них статистика.

В 2023 году туристическая индустрия Европейского союза явно переживала свой подъем. Количество ночей, проведенных в гостиницах ЕС, достигло 2,9 миллиарда, что на 6,1% превысило уровень 2022 года и даже на 1,4% превзошло данные 2019 года, предшествовавшего пандемии.

Кроме того, в странах Балтии не только заметно снижено участие пожилых людей в туризме, но и высок процент тех, кто вовсе не путешествовал в течение года. В 2022 году 38% жителей ЕС старше 15 лет не совершали поездок с целью туризма и отдыха, а среди возрастной группы 65+ этот показатель уже достигает 55%.

В Эстонии доля непутешествующего населения среди пожилых граждан превышает средний уровень по ЕС. Здесь 76,3% людей старше 65 лет предпочитают оставаться дома. Это мало отличается от соседних Латвии (66,8%) и Литвы (75,6%). В скандинавских странах, напротив, гораздо меньше пожилых людей остаются в стенах дома: в Финляндии - всего 32,7%, Швеции - 38,1%, а в Норвегии удивительно низкие 17,1%.

Впрочем, у европейцев в возрасте 65+ существенно другие причины, по которым они не предпринимают путешествия по сравнению с другими возрастными группами. Четыре из десяти непутешествующих старшего поколения европейцев (41%) указывают здоровье как основную причину. В то время как среди остального населения (в возрасте от 15 до 64 лет) только 9% отмечают здоровье как причину отсутствия путешествий.

В Эстонии причины отсутствия путешествий у пожилых людей не сильно отличаются от средних по ЕС. Здоровье остается на первом месте среди эстонцев старше 65 лет, указавших на это как на основную причину отказа от туризма (45,3%). Финансовые трудности также играют роль - 21,3% эстонцев в возрасте 65+ отметили эту причину, тогда как среди этой же возрастной группы в среднем по ЕС аналогичную причину называли 28%. Наконец, отсутствие интереса к путешествиям занимает третье место среди причин в Эстонии (21,4%), в то время как в среднем по ЕС этот показатель выше - 34%.

Важная особенность возрастного туризма кроется в сезонном факторе. В то время как молодежь предпочитает путешествовать в летний сезон во время каникул, пожилые люди предпочитают период между сезонами и в начале лета. Учет этих особенностей важен для туристической индустрии, т.к. позволяет сгладить сезонные колебания.

Более того, отмечено, что туристы в возрасте 65+ чаще предпринимают продолжительные поездки внутри своей страны, в том числе с проживанием в неарендованных помещениях, таких как их собственные дома для отдыха или пребывание у родственников и друзей. Это формирует перспективную нишу для развития внутреннего туризма. Но также важно принять во внимание, что расходы людей в возрасте 65+ чаще ниже среднего, поскольку пожилые туристы тратят меньше на транспорт и проживание, т.к. отдых внутри страны и неарендованное жилье, как правило, дешевле.







