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21.03.2024, 10:07

ФОТО и ВИДЕО | "Такого даже в школьные каникулы не было“: хаос в аэропорту и невероятно длинные очереди

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Дополнено: 11 пассажиров опоздали на рейс
Piret Lepik
piret.lepik@arileht.ee
Kaos lennujaamas
Kaos lennujaamas
ФОТО: Erakogu

Сегодня утром в зоне предполетного контроля Таллиннского аэропорта можно было увидеть огромные очереди пассажиров.

По словам одного из читателей Delfi, сегодня утром в аэропорту было хуже, чем во время школьных каникул. В зоне предполетной проверки пассажиров из четырех новых устройств работало только одно, в результате чего образовались огромные очереди. Чтобы успеть на свой рейс, читатель Delfi воспользовался проходом fast track.

Другой читатель Delfi, также находившийся сегодня утром в аэропорту, подтвердил, что очередь образовалась во время досмотра ручной клади в зоне предполетного контроля и растянулась на несколько десятков метров. „Люди были обеспокоены“, - добавил мужчина. Он также решил воспользоваться проходом fast track, чтобы успеть на свой рейс.

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