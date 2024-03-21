ФОТО и ВИДЕО | "Такого даже в школьные каникулы не было“: хаос в аэропорту и невероятно длинные очереди

По словам одного из читателей Delfi, сегодня утром в аэропорту было хуже, чем во время школьных каникул. В зоне предполетной проверки пассажиров из четырех новых устройств работало только одно, в результате чего образовались огромные очереди. Чтобы успеть на свой рейс, читатель Delfi воспользовался проходом fast track.