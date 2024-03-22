Глава airBaltic: мы готовы возобновить полеты в Украину, как только позволят

„Украина готова открыть свое воздушное пространство, как только это будет безопасно. Как только ситуация будет безопасной и воздушное пространство будет открыто, мы хотим первыми возобновить полеты и помочь восстановлению Украины“, - заявил глава airBaltic, ссылаясь на свое обещание, данное два года назад, когда он подчеркнул, что компания одной из последних приостановила полеты в Украину и первой возобновит их.

Для возобновления полетов компания должна будет получить подтверждение от европейских органов, что воздушное пространство безопасно.

„Возможно, что сначала будет открыта зона ближе к границе, а Киев позже. Но все эти вопросы я хочу обсудить с ответственными лицами, и надеюсь, что это произойдет как можно быстрее“, - подчеркнул Гаусс.

Как пишет Kyiv Indipendent, Киев желает открыть воздушное пространство, несмотря на то, что в стране продолжается война. Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что сейчас правительство совместно с органами безопасности Европы и США обсуждают такую возможность.

Планы открыть воздушное пространство Украины витают в воздухе уже несколько месяцев. В конце февраля руководитель офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина работает над тем, чтобы возобновить работу одного из аэропортов, как только будут разрешены вопросы по безопасности.

Руководство страны пока молчит о том, какой аэропорт планируется открыть первым и когда. Однако, в разговорах фигурируют три: Львов, Ужгород и Борисполь в Киеве.