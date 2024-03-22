Сотни виноделен и тысячи вин со всего мира: в Таллинне пройдет винная ярмарка

«В течение многих лет Винная ярмарка была важной составляющей местной винной культуры, и юбилейное мероприятие в этом году станет особым событием, которое откроет свои двери для всех любителей и профессионалов из Эстонии и других стран. Винная ярмарка – это событие высшего уровня в индустрии вина в Эстонии и, безусловно, самое подходящее место для знакомства с новыми вкусами и встречи с лидерами отрасли», - сказал один из организаторов Винной ярмарки и президент Ассоциации сомелье Эстонии Кристьян Маркии.



На десятой Винной ярмарке будут участвовать практически все крупные винные импортеры Эстонии, которых насчитывается около 40, и сотни виноделен, многие из которых будут представлять сами виноделы. К ним присоединятся винодельни из Франции, Италии, Греции, Армении, Грузии и Эстонии. В рамках ярмарки пройдет множество увлекательных дегустаций и семинаров, которые позволят участникам детально исследовать различные винные регионы и винодельни. Будут доступны несколько редких и ценных вин. В честь 10-летия Винной ярмарки на обоих днях ярмарки будет открыта для дегустации редкая 12-литровая бутылка шампанского Moët & Chandon Balthazar.



Кейтеринг будут представлять Антти Лепик и Austerium, Микк Метстак и Kalakala & Sons, а также победитель “MasterChef Estonia” 2023 Ивари Вокк вместе с Nordic Catering.