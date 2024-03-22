Сотни виноделен и тысячи вин со всего мира: в Таллинне пройдет винная ярмарка
4 и 5 апреля в Котле Культуры в Таллинне пройдет десятая юбилейная Винная ярмарка. На самом крупном профильном событии в Эстонии будут представлены сотни виноделен, все основные винные импортеры и тысячи вин со всего мира. В рамках ярмарки можно будет попробовать другие интересные напитки и гурмэ-продукты, а также посетить образовательные лекции и мастер-классы.
«В течение многих лет Винная ярмарка была важной составляющей местной винной культуры, и юбилейное мероприятие в этом году станет особым событием, которое откроет свои двери для всех любителей и профессионалов из Эстонии и других стран. Винная ярмарка – это событие высшего уровня в индустрии вина в Эстонии и, безусловно, самое подходящее место для знакомства с новыми вкусами и встречи с лидерами отрасли», - сказал один из организаторов Винной ярмарки и президент Ассоциации сомелье Эстонии Кристьян Маркии.
На десятой Винной ярмарке будут участвовать практически все крупные винные импортеры Эстонии, которых насчитывается около 40, и сотни виноделен, многие из которых будут представлять сами виноделы. К ним присоединятся винодельни из Франции, Италии, Греции, Армении, Грузии и Эстонии. В рамках ярмарки пройдет множество увлекательных дегустаций и семинаров, которые позволят участникам детально исследовать различные винные регионы и винодельни. Будут доступны несколько редких и ценных вин. В честь 10-летия Винной ярмарки на обоих днях ярмарки будет открыта для дегустации редкая 12-литровая бутылка шампанского Moët & Chandon Balthazar.
Кейтеринг будут представлять Антти Лепик и Austerium, Микк Метстак и Kalakala & Sons, а также победитель “MasterChef Estonia” 2023 Ивари Вокк вместе с Nordic Catering.
На винной ярмарке также объявят результаты конкурса “Вино года 2024”. В рамках данного конкурса сомелье и винные эксперты проводят слепые дегустации и присуждают лучшим винам золотые, серебряные и бронзовые медали. Отметка “Вино года” дает любителям вина и сомелье возможность быстро и удобно найти лучшие вина, представленные на эстонском винном рынке, а также открыть для себя новых импортеров и производителей. В 2024 году на конкурс было представлено 547 вин от почти 40 винных поставщиков, что стало новым рекордом. Многие из вин, получивших медали, также будут доступны для дегустации на ярмарке.
Винная ярмарка пройдет в Котле культуры 4 и 5 апреля с 12:00 до 20:00. До 3 апреля билеты можно приобрести на сайте Piletitasku.ee за 20 евро в день или 30 евро за 2 дня. В стоимость билета входит вход на ярмарку, бокал и возможность участия в мастер-классах и дегустациях.
Ассоциация сомелье Эстонии (ESA) - это волонтерская демократическая некоммерческая организация, основанная в 2000 году физическими и юридическими лицами, занимающимися выбором, сервировкой и продажей алкогольных напитков. С 2002 года ESA является членом Ассоциации международных сомелье (A.S.I.). Целью ESA является повышение уровня знаний и сервировки алкогольных и безалкогольных напитков, а также продвижение культуры напитков. Для достижения этой цели организуются различные соревнования, конкурсы и тренинги. На сегодняшний день ассоциация объединяет более 180 членов, а также почти сорок партнеров и их представителей. ESA организует курсы для винных экспертов и сомелье в Эстонской школе сомелье, в которых каждый год принимают участие более ста студентов.