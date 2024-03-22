31 марта Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны: как это отразится на ценах, транспорте и туристах

Хотя обе страны являются членами Европейского союза с 2007 года, при въезде и выезде из них в другие страны ЕС было необходимо предъявлять паспорта. В 2024 году пограничный контроль для двух стран будет упрощен, и, скорее всего, изменятся и многие другие аспекты.

Существует множество предположений, пойдут ли Болгария и Румыния по стопам недавно вступившей в Шенгенскую зону Хорватии, которая подверглась широкой критике за повсеместное повышение цен после вступления в ЕС.

Ожидается, что Болгария и Румыния не переведут свои валюты на евро, как это сделала Хорватия, в ближайшем будущем, но, как не удивительно, изменения произойдут практически сразу. Euronews Travel пообщалась с экспертами по региону и постаралась выяснить, чего стоит ожидать в этих странах после 31 марта.

Взлетят ли цены после вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону?

Элейн Уоррен – эксперт по путешествиям и основатель блога The Family Cruise Companion. Она надеется, что вступление в Шенгенскую зону не приведет к немедленному росту цен, который может сразу же оттолкнуть потенциальных туристов.

"Повышенная конкуренция может сбалансировать тенденцию к слишком резкому росту цен в наиболее посещаемых местах. Поскольку путешественники могут легко сравнивать цены за границей, отели и другие предприятия захотят оставаться конкурентоспособными", – говорит она в интервью Euronews Travel.

Однако пока еще рано говорить о том, что именно может произойти.

"Не исключено, что некоторые виды расходов будут постепенно выравниваться между странами Шенгенской зоны. Но в целом, сочетание эффектов – больше посетителей, но и более жесткая конкуренция – позволяет предположить, что влияние цен не будет однозначным. В популярных местах может наблюдаться умеренный рост, в то время как в сельской местности и на потребительские цены будет оказываться понижающее давление", – добавляет Уоррен.