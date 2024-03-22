31 марта Болгария и Румыния станут частью Шенгенской зоны: как это отразится на ценах, транспорте и туристах(3)
Хотя обе страны являются членами Европейского союза с 2007 года, при въезде и выезде из них в другие страны ЕС было необходимо предъявлять паспорта. В 2024 году пограничный контроль для двух стран будет упрощен, и, скорее всего, изменятся и многие другие аспекты.
Существует множество предположений, пойдут ли Болгария и Румыния по стопам недавно вступившей в Шенгенскую зону Хорватии, которая подверглась широкой критике за повсеместное повышение цен после вступления в ЕС.
Ожидается, что Болгария и Румыния не переведут свои валюты на евро, как это сделала Хорватия, в ближайшем будущем, но, как не удивительно, изменения произойдут практически сразу. Euronews Travel пообщалась с экспертами по региону и постаралась выяснить, чего стоит ожидать в этих странах после 31 марта.
Взлетят ли цены после вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону?
Элейн Уоррен – эксперт по путешествиям и основатель блога The Family Cruise Companion. Она надеется, что вступление в Шенгенскую зону не приведет к немедленному росту цен, который может сразу же оттолкнуть потенциальных туристов.
"Повышенная конкуренция может сбалансировать тенденцию к слишком резкому росту цен в наиболее посещаемых местах. Поскольку путешественники могут легко сравнивать цены за границей, отели и другие предприятия захотят оставаться конкурентоспособными", – говорит она в интервью Euronews Travel.
Однако пока еще рано говорить о том, что именно может произойти.
"Не исключено, что некоторые виды расходов будут постепенно выравниваться между странами Шенгенской зоны. Но в целом, сочетание эффектов – больше посетителей, но и более жесткая конкуренция – позволяет предположить, что влияние цен не будет однозначным. В популярных местах может наблюдаться умеренный рост, в то время как в сельской местности и на потребительские цены будет оказываться понижающее давление", – добавляет Уоррен.
Роберт Блащик, руководитель отдела по работе со стратегическими клиентами в глобальной финтех-компании Conotoxia, говорит Euronews Travel, что, хотя потенциальные изменения не ясны, есть надежда как для стран, так и для посетителей.
"Вступление в Шенгенскую зону оказывает довольно нейтральное влияние на цены в этих странах, особенно на начальном этапе. Незначительный положительный эффект от сокращения времени и стоимости автомобильных перевозок поначалу не будет ощущаться, – говорит он. – В долгосрочной перспективе он, как правило, компенсируется более высоким спросом, вызванным ростом числа посетителей. Однако влияние на туризм однозначно".
Что предпринимают Болгария и Румыния для привлечения туризма?
Румыния и Болгария все еще известны как страны, расположенные в стороне от проторенных дорог и редко посещаемые туристами. Однако это не значит, что им нечего предложить посетителям: будь то знаменитый спа-центр Therme в Бухаресте, новые тусовочные города на Черном море или оживленная болгарская столица София.
Лючия Полла – эксперт по путешествиям и основательница блога о путешествиях Viva La Vita. Она является поклонницей Румынии и Болгарии и надеется, что переход в Шенгенскую зону откроет эти страны для нового поколения туристов.
"Я не могу дождаться, когда все больше путешественников откроют для себя эти жемчужины, – говорит она. – Я ожидаю всплеска туризма, который может привести к усилению конкуренции среди поставщиков туристических услуг. А это означает еще больше доступных вариантов размещения и транспорта!"
Экологически сбалансированное использование транспортных средств – очень актуальная тема, поскольку туристы все чаще выбирают более экологичные виды транспорта, чтобы добраться до места назначения. Лючия надеется, что балканские страны возьмут это на вооружение, пытаясь привлечь больше туристов.
"У туристов будет больше свободы, чтобы исследовать местность в своем собственном темпе и использовать более экологичные варианты, такие как поезда и велосипеды. Этот сдвиг может способствовать более глубокому пониманию местных культур и ответственному подходу к туризму, что принесет пользу как окружающей среде, так и сообществам, которые мы посещаем", – говорит она.
С Полла согласен и эксперт по путешествиям и соучредитель сайта StayNewEngland.com Майкл Донован, который считает, что все может измениться буквально за одну ночь.
"Когда я посещал Болгарию в начале 2000-х годов, нешенгенские границы отпугивали некоторых самостоятельных путешественников. После ожидаемого вступления Болгарии в Шенгенскую зону, я думаю, мы увидим больше самостоятельно путешествующих туристов и молодежи, которая любит путешествовать в стиле евротрип. Эта демографическая группа положительно сказывалась на местной экономике в похожих случаях и раньше", – говорит он.
В частности, Румыния, по словам Майкла, "уже переживает ренессанс как отличное место с большим культурным наследием и прекрасными возможностями для отдыха на природе. Отмена пограничных проверок может вывести ее уникальное черноморское побережье и регион Трансильвания на действительно мировую арену".
Он и другие эксперты прогнозируют первоначальный всплеск числа международных посетителей обеих стран на 15-25%, который с годами будет только расти.
"В долгосрочной перспективе полная интеграция также приведет к повышению стандартов в туристической инфраструктуре, чтобы обеспечить более высокие объемы. В целом это захватывающий шаг для региона, который, по моему мнению, значительно повысит его значимость на международной туристической карте в ближайшие годы", – добавляет Майкл.
Могут ли Румыния и Болгария стать жертвой избыточного туризма?
Хотя очевидно, что вступление этих стран в Шенгенскую зону приведет к росту туризма и укреплению их экономики, есть опасения, что избыточный туризм, столь распространенный в Европе, вскоре может стать проблемой.
Ритеш Радж, главный операционный директор и генеральный директор CuddlyNest, платформы для бронирования жилья, считает, что "включение в Шенгенскую зону может привести к переизбытку туризма в популярных местах Румынии и Болгарии".
"В Бухаресте невероятно низкие цены, будь то цены на отель или стоимость пинты пива. По сравнению с большинством других европейских столиц Бухарест, конечно, не привлекает такого количества туристов, но в этом есть свои преимущества, так как он не кажется переполненным туристами и толпами людей".
В таких популярных туристических направлениях, как Венеция, Барселона и Малага, жители уже несколько лет не могут успокоиться после неуважительного поведения туристов. Ритеш опасается, что со временем подобная тенденция может возникнуть в Болгарии и Румынии.
"[Их новая популярность] может привести к резкому росту цен на жилье, местные товары и услуги, поскольку повышенный спрос часто приводит к росту издержек", – говорит он. Однако это еще не предрешено.
"[Рост туризма] способен также стимулировать диверсификацию направлений. Повышение доступности может привести к исследованию мест, расположенных вдали от протоптанных маршрутов, что позволит более равномерно распределить выгоды от туризма по всей стране, и эта тенденция может привести к более устойчивому росту в секторе туризма".
Ритеш полагает, что баланс между ростом туризма и отсутствием негативных последствий зависит от властей стран, говоря, что успех "во многом будет зависеть от того, как Румыния и Болгария будут управлять своей туристической политикой и инфраструктурой в условиях роста числа посетителей".