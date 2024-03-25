В Греции вводят новые правила на пляжах

Так, шезлонги смогут занимать только 30 % территории (25 % – если пляж охраняемый, а в экологически чувствительных зонах – вообще запрещены). Располагаться они должны будут минимум в 4 метрах от воды, пишет портал 34travel.me.

Компаниям, которые выдают шезлонги в аренду, придется участвовать в онлайн-аукционах, чтобы зарезервировать себе место на пляже. За соблюдением новых правил будут следить – с помощью дронов.

Греция – не первая страна, где вводят ограничения на пляжах. В Португалии и Испании они также действуют.