"Черная дыра" Пярнуского аэропорта: потрачены миллионы, а улететь можно только на Рухну

Когда в 2017 году вовсю шла подготовка к реконструкции Пярнуского аэропорта, тогдашний министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) рассказывала Delfi Ärileht о 16 000 туристов, готовых прилететь в летнюю столицу Эстонии. Ремонтные работы затянулись, поэтому отреставрированный аэропорт был открыт только в 2022 году, к радости Симсон и местных предпринимателей. Оставалось только дождаться скандинавских туристов, которых однако до сих пор нет.

Если в первый год можно было во всем обвинять пандемию коронавируса и надеяться, что ситуация в ближайшие годы кардинально изменится и соскучившиеся по отдыху иностранные туристы большими группами полетят в Пярну, то сейчас обстановка становится все более мрачной. В первый год было запущено два прямых маршрута в летний период - в Хельсинки и Стокгольм. Сейчас обе линии закрыты: Стокгольм закрыли сразу же по окончании летнего сезона, линия в Хельсинки продержалась два года, но все равно канула в Лету. Таким образом, вместо обещанных 16 тысяч иностранных туристов аэропорт летней столицы обслуживает только линию Пярну-Рухну (и то только осенью и зимой), а также частные самолеты.