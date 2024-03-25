25.03.2024, 11:58
"Черная дыра" Пярнуского аэропорта: потрачены миллионы, а улететь можно только на Рухну(13)
ФОТО: | Lilli Tölp / Kuvakulgur
На содержание Пярнуского аэропорта, реконструкция которого обошлась в 20 миллионов евро, необходимо более полутора миллионов евро в год. Несмотря на это, единственное направление, куда в этом году можно улететь из летней столицы – это остров Рухну.
Когда в 2017 году вовсю шла подготовка к реконструкции Пярнуского аэропорта, тогдашний министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) рассказывала Delfi Ärileht о 16 000 туристов, готовых прилететь в летнюю столицу Эстонии. Ремонтные работы затянулись, поэтому отреставрированный аэропорт был открыт только в 2022 году, к радости Симсон и местных предпринимателей. Оставалось только дождаться скандинавских туристов, которых однако до сих пор нет.