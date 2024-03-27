Жители Эстонии стали больше путешествовать за границу. Куда ездят чаще всего?(6)
В 2023 году число зарубежных поездок и поездок по стране выросло по сравнению с предыдущим годом соответственно на 40% и 20%. Наиболее предпочитаемыми направлениями являются Финляндия, Латвия, Италия и Турция.
По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, жители Эстонии больше всего предпочитают поездки с целью отдыха. «В прошлом году с целью отдыха было совершено около 1,7 миллиона поездок по стране и 980 000 зарубежных поездок. Из 3,2 миллиона поездок по стране с ночевкой около 30% (980 000) были совершены с целью посещения родственников или знакомых», — объяснила аналитик и добавила, что в 2023 году по Эстонии было совершено в общем 360 000 рабочих поездок с ночевкой. Из 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой около 13% (193 300) были поездками к знакомым, 19% (286 100) были связаны с работой.
Соседние страны по-прежнему популярны
Если из поездок по стране 90% были короткими поездками, которые длились от 1 до 3 ночей, то в случае зарубежных поездок короткими были 40% поездок. От 4 до 7 ночей длилось 34% поездок, более 7 ночей — 20% поездок.
"Наиболее популярными местами назначения по стране многие годы являются Харьюский, Пярнуский и Тартуский уезды, далее следуют Ида-Вируский и Саареский уезды. Из зарубежных стран наиболее посещаемыми являются соседние государства: Финляндия (193 900 поездок) и Латвия (184 000). Следующими по популярности странами являются Италия (100 400) и Турция (77 600)», — сказала аналитик. По сравнению с 2019 годом число поездок в Россию сократилось почти в четыре раза.
Во время зарубежных поездок преимущественно ночуют в отелях или подобных гостиницам предприятиях, предлагающих размещение (4,9 миллиона ночей). В поездках по Эстонии помимо популярных платных вариантов размещения (3,1 миллиона ночей) используется также бесплатное размещение. «Например, в 2023 году жители Эстонии провели у родственников или знакомых в общем 2,8 миллиона ночей», — уточнила аналитик.
На рабочие поездки стали тратить все больше
В среднем житель Эстонии тратит на одну поездку по стране 179 евро. «По сравнению с 2021 и 2022 годом сумма практически не изменилась. Наибольший рост расходов на поездки по стране произошел после 2019 года, когда средние затраты составляли около 130 евро», — объяснила Саагпакк и добавила, что на поездки по стране с целью отдыха в 2023 году на одного человека тратили 220 евро, расходы на рабочие поездки в то же время составляли около 185 евро.
Расходы на зарубежные поездки составляют 1080 евро на человека. «Больше всего общие расходы увеличились после 2021 года, когда средняя сумма на человека составляла около 860 евро. Основную часть расходов составляют расходы на транспорт (36%) и размещение (30%)», — объяснила аналитик.
Если в предыдущие годы средние расходы были выше на поездки с целью отдыха, то в 2023 году средние расходы на рабочую поездку составляли 1280 евро на человека, в случае поездок с целью отдыха эта сумма была на 100 евро ниже.