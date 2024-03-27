Жители Эстонии стали больше путешествовать за границу. Куда ездят чаще всего?

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, жители Эстонии больше всего предпочитают поездки с целью отдыха. «В прошлом году с целью отдыха было совершено около 1,7 миллиона поездок по стране и 980 000 зарубежных поездок. Из 3,2 миллиона поездок по стране с ночевкой около 30% (980 000) были совершены с целью посещения родственников или знакомых», — объяснила аналитик и добавила, что в 2023 году по Эстонии было совершено в общем 360 000 рабочих поездок с ночевкой. Из 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой около 13% (193 300) были поездками к знакомым, 19% (286 100) были связаны с работой.

Соседние страны по-прежнему популярны

Если из поездок по стране 90% были короткими поездками, которые длились от 1 до 3 ночей, то в случае зарубежных поездок короткими были 40% поездок. От 4 до 7 ночей длилось 34% поездок, более 7 ночей — 20% поездок.

"Наиболее популярными местами назначения по стране многие годы являются Харьюский, Пярнуский и Тартуский уезды, далее следуют Ида-Вируский и Саареский уезды. Из зарубежных стран наиболее посещаемыми являются соседние государства: Финляндия (193 900 поездок) и Латвия (184 000). Следующими по популярности странами являются Италия (100 400) и Турция (77 600)», — сказала аналитик. По сравнению с 2019 годом число поездок в Россию сократилось почти в четыре раза.

Во время зарубежных поездок преимущественно ночуют в отелях или подобных гостиницам предприятиях, предлагающих размещение (4,9 миллиона ночей). В поездках по Эстонии помимо популярных платных вариантов размещения (3,1 миллиона ночей) используется также бесплатное размещение. «Например, в 2023 году жители Эстонии провели у родственников или знакомых в общем 2,8 миллиона ночей», — уточнила аналитик.

На рабочие поездки стали тратить все больше